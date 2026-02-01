Incendii în județul Bacău: intervenții în Gârleni și Pârgărești, animale salvate din flăcări

În aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Gârleni, sat Gârleni.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși, cu autospeciala din dotare.

Incendiul este localizat și se manifestă la nivelul acoperișului locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Echipajele operative intervin pentru lichidarea focului și limitarea efectelor negative. Misiunea este în dinamică.

Tot în cursul acestei dimineți, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (adăpost de animale) din comuna Pârgărești, sat Pârgărești.

La locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, fără posibilitatea de propagare la alte construcții.

În urma incendiului au ars plante furajere depozitate în adăpostul de animale. Din interiorul construcției au fost salvate 10 porcine, însă, din păcate, alte 9 porcine nu au mai putut fi salvate.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.