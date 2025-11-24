În sfârșit, polițistii controlează biletele

Am citit recent că polițiștii locali din Bacău au început să se implice în controlul biletelor în autobuze. Din punctul meu de vedere, o asemenea măsură era necesară de mult timp. Sistemul de transport public trebuie să funcționeze corect și echitabil pentru toți călătorii, iar respectarea regulilor este esențială în acest sens.

Mulți călători obișnuiau să circule fără bilet, punând presiune pe controlorii obișnuiți. Uneori, aceștia deveneau recalcitranți sau chiar agresivi atunci când erau prinși. Situația crea tensiune atât pentru personalul de control, cât și pentru ceilalți călători care plăteau corect. Era nevoie, așadar, de o măsură care să restabilească ordinea și să facă transportul public mai sigur și mai civilizat.

Implicarea polițiștilor locali reprezintă un pas important în acest sens. Prezența lor nu doar că va descuraja călătoria fără bilet, dar va transmite și un semnal clar că încălcarea regulilor are consecințe. În plus, acest lucru poate ajuta la creșterea încrederii cetățenilor în autorități și în sistemul de transport în comun.

Cred că un astfel de demers este benefic și pentru educarea publicului. Respectarea regulilor de bază, cum este cumpărarea biletului, ar trebui să fie o normalitate, iar implicarea polițiștilor locali poate contribui la crearea unui climat de responsabilitate în rândul călătorilor. Este, totodată, un gest de protecție a celor care respectă legea și a celor care contribuie corect la serviciile publice.

În final, sper ca această colaborare dintre polițiștii locali și controlorii de bilete să devină o practică constantă și să aducă rezultate vizibile. Transportul public în Bacău merită să funcționeze fără probleme, iar cetățenii care respectă regulile trebuie sprijiniți și protejați. Felicit autoritățile pentru inițiativa luată și sper ca aceasta să aibă un impact pozitiv pe termen lung.

— Un cititor atent

