În proctologie, diagnosticul corect schimbă totul: ce investighezi, ce tratezi și cum monitorizezi

Echipa de la clinica Anastasios din Bacău este completată de Dr. Bordian Alexandru (medic specialist chirurgie generală), disponibil și pentru consultații în Bacău.

Sângerarea la scaun nu e un detaliu: când e hemoroid și când e semnal de alarmă. Proctologie modernă, discretă, la clinica Anastasios din Bacău

Există simptome pe care oamenii le ignoră luni întregi, nu fiindcă sunt mici, ci fiindcă sunt incomode de discutat.

Sângerarea la scaun, durerea anală sau disconfortul persistent intră în această categorie. Iar amânarea, de cele mai multe ori, nu rezolvă nimic: doar prelungește disconfortul și complică lucrurile.

Nu e cazul să te sperii. E cazul să verifici.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este presupunerea automată: sigur sunt hemoroizi. În realitate, sângerarea anală are mai multe cauze posibile, iar rolul consultului proctologic este să stabilească exact de unde vine simptomul și ce tratament are sens, în cazul tău.

Când merită programare?

Un consult proctologic este recomandat, mai ales dacă apare oricare dintre situațiile de mai jos:

 sângerare la scaun, recurentă sau nou apărută

 durere la defecație sau după

 mâncărime, arsură, iritație care persistă

 senzație de nodul/umflătură, prolaps, disconfort la stat pe scaun

 episoade repetate: se ameliorează și revine

 semne de complicații (durere intensă, febră, secreții) – aici evaluarea ar trebui făcută fără întârziere

Ce probleme pot sta în spate (și de ce tratamentul diferă)

În proctologie, diagnosticul corect face diferența. În practică, cele mai frecvente afecțiuni evaluate și tratate includ:

 hemoroizi interni/externi

 fisuri, polipi anali, marisce hemoroidale

 abcese și fistule anorectale

 boală pilonidală

 probleme funcționale (ex. incontinență/atonie sfincteriană)

Important: nu există un singur tratament standard pentru toată lumea. Contează localizarea, severitatea, simptomele și istoricul medical.

Cum arată, concret, o evaluare proctologică modernă

Într-o consultație, medicul discută simptomele și istoricul, face examenul clinic și, când este indicat, se pot folosi metode de examinare care ajută la un diagnostic clar (în clinică există inclusiv consultație cu videoanuscopie). Apoi urmează partea care contează cel mai mult pentru pacient: planul – pași concreți, explicați pe înțeles, cu opțiuni potrivite cazului.

Noutate în echipă: Dr. Bordian Alexandru – consultații și în Bacău

În perioada următoare, echipa proctologică își extinde disponibilitatea prin prezența Dr. Bordian Alexandru, medic specialist chirurgie generală, cu activitate și în zona de proctologie, prezent în echipele Anastasios din mai multe orașe și cu activitate clinică în Cluj, Baia Mare, Satu Mare.

Ce înseamnă asta pentru pacienți? Acces mai bun la consultații, evaluări mai rapide și continuitate în conduită: de la diagnostic, la tratament și monitorizare.

