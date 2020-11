Micii meșteșugari zornăiesc prin apartamentele din blocuri. Fiecare după pricepere și dotare. Găuresc și bocăne de zor. A dat ceața prin marile afaceri. De parcă ar veni sfârșitul lumii, a crescut cota de piață a meșterilor cu „ștaif” întorși de peste hotare, de la cules de măsline. Au uitat cum se schimbă o țeavă, pentru că pe acolo se măsura în țoli și se minunau de ce pe o riglă, milimetrii erau mai lungi pe partea opozantă. Victorie! Accesul în Bazarul Milcov nu este interzis. Tot respectul pentru cei care au lucrat ani buni în domeniu, și știu să deosebească un OLC de un alt OLC, când cântăresc în palmă un șpiral de 8, după invazia de făcături chinezești. Găsești la mâna a doua, tot ce îți trebuie. Acum când parcă toți vor să se îngroape, decent, în eventualitatea unui mare viitor cutremur, o gaură cu rotopercutanta e numai bună. Pun faianță, dar nu schimbă țevile ruginite. Parcă îți vine să te uiți la ceruri, să nu-ți ceri osândă. În zona veșnic deschisă și înghesuită, a micilor tranzacții sub cerul liber, parcă a dat strechea în bazar. Numai potcoave nu sunt. Ibrice, mușamale, lanțuri, vopsele, chituri, drujbe cu lanțuri la schimb, zdrențuite. Hârlețe, sape și motosape. Până și momeli de pescuit. Sunt și pe acest ultim sector amatori. Baba caută perucă. Mama lui de virus! Viața merge înainte. Nu aveți de ce da amenzi!

Viorel… „și atât”: „Atâta timp cât marile complexe comerciale sunt deschise… Noi ce să facem? Ne adaptăm! Într-un market mare, când merg, îmi aleg produsul. Da! Pun mâna pe zece mere din care iau două. Poate că am pus mâna pe mai multe. Și…? În piață…? Acolo îmi pune comerciantul! Puțini mă lasă să aleg. În față toate arată bine. Ridică ciorchinele și mi-l arată. Super! Și când să-l pună pe cântar, întinde mâna spre ce mere meseriașe mai are. Și ce ofertă și bătaie e la ele! Când ajung acasă, arunc mai mult de jumătate din ce am crezut că am luat. Păi mai cumpăr a doua oară de la el?”