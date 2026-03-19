Un proiect de suflet, pentru suflet

La început de martie, primăvara deschide calea unui nou început, startul unei inițiative de suflet, proiectul caritabil ”Împreună pentru Matei, împreună în comunitate”, proiect ce își propune a fi nu doar un ansamblu de activități de caritate, ci o investiție în stabilitatea comunității școlare și a comunității locale, căci fiecare societate are obligația de a oferi șanse egale tuturor membrilor săi, indiferent de mediul de proveniență, etnie sau dizabilități. Dincolo de a fi expresia condițiilor socio-economice sau materializarea unor deficiențe fizice sau mentale, vulnerabilitățile, de cele mai multe ori, sunt rezultatul interacțiunilor persoanelor cu barierele de mediu (lipsa rampelor) și atitudinale (prejudecăți).

În acest context, școala are un rol esențial educativ, dar și unul social și formativ, promovând valori precum solidaritatea, responsabilitatea civică și sprijinul reciproc. Un mediu accesibil (fizic și digital) nu ajută doar persoanele cu dizabilități, ci întreaga comunitate (bătrâni, părinți cu cărucioare), fiind o precondiție pentru exercitarea oricărui alt drept.

Aflat la prima ediție, proiectul își propune să promoveze valorile incluziunii, toleranței și egalității de șanse, prin informarea comunității cu privire la impactul dizabilităților și la importanța sprijinului acordat persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate

Activitatea principală va consta în susținerea unui concert caritabil de către Grupul psaltic TRONOS al Catedralei Patriarhale, alături de alți artiști cosacrați ai scenei românești – Paula Seling și Marcel Pavel, urmând a fi prezentat de Daniel Buzdugan. Concertul va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan“ din Bacău, în data de 3 aprilie, ora 1900.

Evenimentul este dedicat susținerii cazului lui Matei Ioan Chirica, absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” – promoția 2025, care, în urma unui accident survenit spre finalul anului școlar 2024-2025, a rămas imobilizat, diagnosticul primit în urma intervențiilor chirurgicale efectuate la Iași și București fiind leziune completă a măduvei spinării toracice, nivel T11, Frankel A (paraplegie completă). În prezent, Matei se află la «Institut Guttman – Neurorehabilitation Hospital» (Institutul Guttman – Spitalul de Neuroabilitare), din Barcelona, costurile lunare de spitalizare însumând aproximativ 10 000 de euro.

De ce, Matei? Cine este Matei?

” Mă numesc Nadia Chirica, iar astăzi vă vorbesc ca mamă. O mamă care își crește singură copiii de ani de zile. O mamă care a fost, deopotrivă, și mamă, și tată pentru cei doi copii ai ei, rămași orfani prea devreme.

Tatăl lor, preot ortodox, a trecut la Domnul când ei aveau 12, respectiv 5 ani.

De atunci, noi trei – eu, Matei-Ioan și sora lui, Evelina-Ioana – suntem toată familia. Ne-am ținut unii pe alții, ne-am crescut cu credință și am mers mai departe.

Astăzi vă împărtășesc povestea fiului meu, Matei-Ioan – o poveste despre supraviețuire, despre luptă și despre speranță. O poveste despre rezistență, credință, muncă zilnică, despre miracole mici care se adună, despre o comunitate care s-a strâns în jurul unui tânăr iubit și despre o mamă care nu se clatină.

Sunt mama lui Matei și, de când s-a întâmplat accidentul, viața noastră s-a schimbat complet. Matei a fost mereu un copil plin de energie, pasionat de bicicletă, de sport și de tot ceea ce înseamnă libertate și mișcare. Este un copil bun, ambițios și plin de visuri – iar pentru noi, a fost și este bucuria fiecărei zile.

Ziua care ne-a schimbat viața— În 17 mai 2025, Matei a împlinit 19 ani. Elev în clasa a XII-a la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Bacău, pasionat de bicicletă, plin de planuri și visuri – așa cum sunt tinerii aflați la început de drum.Pe 18 mai, o duminică liniștită, la ora 16:30, Matei a pornit pe o potecă pe care o cunoscuse din copilărie. Un traseu obișnuit pentru el. O coborâre obișnuită. O zi obișnuită. Dar în câteva secunde, totul s-a schimbat. Coborând o pantă, Matei a încercat să sară peste un morman de pământ. A căzut foarte rău, iar impactul i-a provocat o leziune gravă la coloană. În urma investigațiilor, medicii ne-au spus ceea ce niciun părinte nu ar vrea vreodată să audă: Matei a rămas paralizat. A fost un moment de neînțeles, copleșitor, dar am știut că trebuie să fim puternici și să luptăm pentru recuperarea lui.

La spitalul de urgență, după ore de așteptare care au părut o viață, un CT a confirmat ceea ce inima mea deja știa: fractură gravă de coloană, la nivel T10–T11.

La Spitalul „Nicolae Oblu” la Iași a fost operat. Intervenția a decurs bine, dar leziunea era severă. Au urmat terapie intensivă, apoi recuperare postoperatorie.

Cu ajutorul unor oameni cu suflete de îngeri, am insistat pentru un RMN și un CT suplimentar. Rezultatul: mai era nevoie de încă o intervenție pentru decomprimarea măduvei. Așa am ajuns la domnul doctor Pahonțu Alexandru, la Spitalul Enayati din București.

Operația a deschis o șansă minusculă: de la -0,00% după prima intervenție, la -0,01% șanse de recuperare.

În sala de așteptare, speram ca un copil, cu sufletul strâns într-o rugăciune, să aud: „Matei va merge.” Dar verdictul a fost dur: leziunea era completă. Și totuși… ceva în noi nu a renunțat.

I-am fost alături, zi și noapte, cu toată ființa mea. Pentru el, eu eram acasă. În toată această perioadă grea, am descoperit însă câtă bunătate, solidaritate și omenie există în jurul nostru. Oameni apropiați și oameni pe care nici nu-i cunoșteam ne-au transmis încurajări, ne-au sprijinit, ne-au oferit ajutor atunci când nu mai aveam putere. Pentru fiecare cuvânt bun, pentru fiecare gest de sprijin – vă sunt profund recunoscătoare.

Drumul lui pentru recuperarea sa a fost către un centru de recuperare foarte dezvoltat, Institututul Guttman din Barcelona, Spania. Acolo, după evaluarea neurologului Dr. Albu, de origine română, șansele lui Matei au crescut la 5%. De la -0,01% la 5% nu este doar un procent. Este un miracol medical. Este dovada că neuroplasticitatea există, că recuperarea corpului și a speranței este posibilă. A urmat un program intensiv de neuroabilitare. În doar două săptămâni: Matei a început să se îngrijească singur, a putut petrece tot mai mult timp în scaunul cu rotile, a realizat transferuri sigure, a mers singur la terapii, și-a recâștigat ceva ce nu poate fi cuantificat medical: demnitatea. Progresele au fost atât de bune, încât a trecut de la internare la ambulatoriu, ceea ce a redus costurile.

Ca părinte, cauți soluții și locuri de tratament cât mai performante pentru ca sa beneficieze de cele mai bune tratamente intensive în vederea recuperării sale sigure.

Progrese au fost încă de când a ajuns acolo, creșterea independenței în funcționalitatea scaunului cu rotile, îngrijire personală (transferul pat–scaun rulant, manevrarea scaunului rulant, activități zilnice- îmbrăcat, igienă, alimentație), întărirea musculaturii funcționale, optimizarea echilibrului și posturii.

Acestea au crescut autonomia și calitatea vieții. Terapiile îmbunătățesc funcțiile ramase, controlul managementului durerii și spasticității, cu beneficii psihologice și sociale: adaptarea la noul stil de viață, reducerea depresiei, reintegrarea sa socială.

Programele de recuperare pe care le urmează pot îmbunătăți circulația, metabolismul și uneori funcții limitate. Terapia de recuperare este necesară pentru prevenirea complicațiilor, menținerea funcțiilor organismului, creșterea independenței și îmbunătățirea calității vieții. De aceea ne dorim să continuăm tratamentul.

Inițiativa doamnei directoare a Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău de a organiza acest concert caritabil este un gest cu adevărat impresionant. Pentru mine, ca mamă, este copleșitor să văd câtă implicare, dăruire și grijă au pus dumneaei și întreaga echipă – profesori, elevi, colaboratori – pentru ca acest eveniment să prindă viață. Nu este doar un concert. Este un semn de speranță. Este dovada că atunci când o comunitate se unește, poate muta munți.

Fondurile strânse vor fi esențiale pentru tratamentele și recuperarea lui Matei. Dar dincolo de partea materială, pentru noi înseamnă altceva, poate și mai important: mesajul că Matei nu este singur, că există oameni care îl susțin, îl încurajează și cred în șansa lui la un viitor mai bun.

Ca mamă, le mulțumesc din suflet doamnei directoare, echipei dumneaei, tuturor celor implicați în organizare și fiecărei persoane care este alături de noi. Sprijinul vostru ne dă puterea de a merge înainte. Ne face să credem că, pas cu pas, Matei va avea din nou libertatea și bucuria pe care le merită.

Vă mulțumesc din inim!”

Nadia Chirica, mama lui Matei Ioan Chirica

Mulțumim partenerilor noștri

La această inițiativă de suflet, a Asociației Părinților din Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” și a Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, au răspuns pozitiv și alte instituții din comunitatea băcăuană, după cum urmează:

 Inspectoratul Școlar al Județului Bacău;

 Primăria Municipiului Bacău;

 Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

 Protoieria Bacău;

 Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău;

 Dumbrava Business Resort;

 Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Ștefan cel Mare” Bacău;

 Gruparea de Jandarmi Mobila “Alexandru cel Bun” Bacău;

 Instituția Prefectului;

 Consiliul Județean Bacău;

 Artemis Lions Club Bacău;

 Filarmonica ”Mihail Jora”, Bacău;

”Apreciem implicarea plină de empatie a profesorilor și elevilor din cadrul Colegiului Național Vasile Alecsandri din Bacău în a oferi un sprijin material și moral tânărului Matei care are atât de mult nevoie de a fi încurajat să lupte pentru recuperarea sa și pentru a putea depăși situația grea pe care o traversează.

Protopopiatul Bacău este alături de familia lui Matei și dorim pe această cale să încurajăm pe toți cei doresc și pot să-și ofere sprijinul să fie alături de Matei cu rugăciunea și cu prezența la spectacolul caritabil din 3 aprilie 2026, mai ales că acesta va avea loc în perioada apropiată a Sfintei Învieri a Mântuitorului Hristos, când inima fiecăruia se poate deschide și mai mult spre alinarea suferinței semenilor noștri.

Ca parteneri am mediatizat evenimentul caritabil în rândul parohiilor noastre din Protopopiat, și ne dorim ca pe lângă sprijinul material pe care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului îl oferă familiei acestui tânăr, membrii comunităților noastre parohiale să sprijine și să participe la acest proiect caritabil și social-filantropic, pentru ca tânărul Matei să vadă prin gestul noastru nu doar dragostea și ajutorul pe care vrem să il oferim, cât mai ales purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de el prin mâinile noastre!

Bunul Dumnezeu să vindece neputințele tânărului Matei dăruindu-i sănătate și totodată să mângâie familia sa, mult încercată!”

PC părinte protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche

”În calitate de partener în proiectul „Împreună pentru Matei, împreună în comunitate”, Casa Corpului Didactic Bacău își asumă rolul de pilon metodologic și de formare. Misiunea noastră este să oferim consiliere cadrelor didactice și să promovăm acest demers ca un exemplu de bună practică în comunitatea educațională. Adresarea nevoilor elevilor cu CES sau în situații critice nu este doar o obligație legală, ci o formă de empatie și solidaritate socială. Prin educație incluzivă, transformăm școala într-un spațiu al sprijinului real.

Proiectul inițiat de Colegiul Național “Vasile Alecsandri” este, așadar, un important prim pas și ne exprimăm speranța că această acțiune de amploare, concertul caritabil din data de 3 aprilie, va reuși să contribuie la lupta pe care tânărul Matei o duce zi de zi, pentru a-și revendica dreptul la o viață normală.”

Prof. Mariana Andone, director Casa Corpului Didactic ”Gr. Tabacaru”, Bacău

”Voluntariatul, altruismul, empatia sunt valori care primează în colegiul nostru, valori ce ghidează demersul nostru de zi cu zi, ca formatori de suflete. Ideea născută în preajma sărbătoririi Nașterii Domnului, o sărbătoare a bucuriei, a prins contur acum, în preajma Sărbătorilor Pascale, fiind un apel la solidaritate și toleranță.

Sensibilizați de exemplul tânărului Matei Ioan Chirica, care nu a încetat să creadă, să lupte, să viseze la un viitor, dorim să aducem un sprijin concret, pentru continuarea tratamentului medical, sperând că într-o bună zi, efectele terapiilor și inovațiile din domeniul medicinei, vor oferi noi oportunități de recuperare pentru acesta.

În egală măsură ne adresăm și elevilor noștri, prin activitățile proiectului dorind să creăm un climat educațional bazat pe empatie, incluziune și solidaritate, care să contribuie la formarea viitorilor absolvenți ca cetățeni responsabili, capabili să reacționeze activ în fața situațiilor de vulnerabilitate.

Le mulțumim partenerilor și sponsorilor noștri și sperăm ca demersul nostru să fie unul încununat de succes!”

Prof. dr. Adriana Măcincă, director al Colegiului Național ”Vasile Alecsandri”

Biletele la concertul caritabil ”Împreună pentru Matei”, ce va fi organizat la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” din Bacău, în data de 03.04.2026 ncepând cu ora 19,00, pot fi achiziționate de pe platforma iabilet.ro – https://iabilet.ro/go/q0qecRY2/.

Cei care doresc, pot susține cauza și prin intermediul donațiilor în lei sau euro, în unul din cele două conturi:

RO70BTRLRONCRT0288298402 – cont in lei;

RO47BTRLEURCRT0288298401- cont in euro;

Titular: Asociația Părinților din Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” .