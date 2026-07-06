Ieșirea din parcarea blocului nostru a devenit un joc de noroc

Locuiesc în municipiul Moinești, pe strada Zorilor, la blocul 2B, iar prin această scrisoare doresc să aduc în atenția autorităților și a comunității o problemă de siguranță rutieră care, în opinia mea, poate duce oricând la un accident grav.

La ieșirea din parcarea blocului există indicatorul „Cedează trecerea”, așa cum este normal. Problema apare însă din cauza stației de microbuz amplasate chiar lângă colțul ieșirii. De foarte multe ori opresc simultan unul sau chiar două microbuze, iar acestea blochează complet vizibilitatea către traficul de pe strada principală.

Deși respect indicatorul și opresc înainte de a intra în trafic, pur și simplu nu am cum să văd dacă se apropie o mașină din stânga. Singura soluție este să înaintez încet, aproape în orb, până când jumătate din autoturism ajunge deja pe carosabil. Abia atunci reușesc să văd dacă vine cineva. În acel moment însă poate fi prea târziu.

Imaginați-vă că în mașină se află întreaga familie: soția, copiii sau părinții. În fiecare zi ieșim din parcare cu teama că un șofer care circulă regulamentar pe drumul prioritar nu va avea timp să frâneze sau să mă evite. Dacă pe a doua bandă se află și un camion sau o autoutilitară oprită în zonă, vizibilitatea este și mai redusă, iar riscul unei coliziuni laterale crește considerabil.

Nu cer privilegii și nici modificări complicate. Cer doar ca această situație să fie analizată de specialiști și, dacă se constată că există un risc, stația de microbuz să fie mutată cu aproximativ 25 de metri mai în față sau mai în spate față de ieșirea din parcare, astfel încât șoferii să poată vedea traficul înainte de a pătrunde pe drumul principal.

Sper ca această sesizare să fie tratată cu seriozitate. Cred că este mai bine să prevenim o tragedie decât să căutăm vinovați după producerea unui accident.

Ionuț Dumitru