Rochii de mireasă, rochii de seară, elegante, unice și la modă. Din dantelă sau tafta, din mătase sau tülle, accesorizate cu franjuri de sticlă sau cristale fine, în diferite tonuri de alb, ivoire sau auriu, potrivite serilor speciale în care ești în centrul atenției. Rochii sofisticate, cu aer regal, din țesături fine și aplicații de perle, cristale, paiete sau broderii accesorizate. Stil minimalist cu efect maxim. Rochii pentru party, îndrăznețe, ample, senzuale, foarte elegante și purtate cu atitudine. Materiale de calitate și cristale Swarovski multicolore pentru sclipiri discrete și de efect. Eleganță în linii simple. Bucuria de a purta culori… Toate acestea le găsești la MILLEF Atelier, a designer-ului vestimentar Oana Gârbea.

Muncă multă, ambiție, imaginație și o minte deschisă către nou. Mult studiu, multă practică, amabilitate și o fină psihologie. Sunt doar câteva dintre „ingredientele” din activitatea creatoarei vestimentare Oana Gârbea. Un om de succes, cu o afacere de succes. Ne-a întâmpinat în micul ei atelier, de pe strada Vasile Alecsandri 41, etaj 6, cu o față luminoasă, zâmbitoare, ce reflectă o bunătate pe care nu o vezi adesea la un antreprenor, în sensul clasic al cuvântului. Ne-a arătat rochiile de mireasă, concepute și lucrate de ea, adevărate opere de artă, fără să exagerăm în cuvinte, rochiile de seară, trusourile pentru bebeluși, accesoriile, materialele. O mare de culori și de bun gust. Un atelier în care te simți altfel, în care te visezi deja prințesă la o nuntă de vis, contesă la un bal la palat sau un manechin pe podiumurile de prezentare. Pur și simplu asta simți. Te simți o femeie frumoasă, elegantă, apreciată, specială. Discuția noastră a decurs normal, simplu, natural.

– Ați studiat design vestimentar, ați lucrat în mari ateliere ca designer, ați făcut și Facultatea de Arte, ați învățat permanent, v-ați perfecționat.

– Am avut norocul ca în anii ’90, la Liceul de Artă să fie și o secție de design vestimentar, cu profesori absolut minunați, care ne-au învățat tainele acestei meserii și care și-au făcut treaba foarte bine. E păcat că s-a desființat această secție. Am urmat apoi Facultatea de Arte, dar nu pe design vestimentar, am ales imprimeul pe textile, o altă pasiune de-a mea, pe care încă nu am reușit să o dezvolt atât cât mi-aș fi dorit, dar nu am abandonat ideea, e o proiecție de-a mea pe viitor, pentru că simt că mă reprezintă. Apoi am lucrat, chiar aici în Bacău, la o fabrică de tricotaje, ca designer, cu practică intensă, de masă. Am învățat să fac și proiectare de broderie, să mă recalific, să mă perfecționez. Croitoria am învățat-o singură, pas cu pas. Și mereu am tot învățat. Chiar de curând am făcut un curs de calificare, unde am învățat cu un profesor să croiesc. Dar așa, ca la carte, cu tipare, cu modele, cu tot ce trebuie, acea croitorie în forma sa clasică, cum se făcea pe vremuri. Abia acum am reușit, pentru că nu se mai fac astfel de cursuri, nu mai e interesată piața de așa ceva.

– Să trecem direct la subiect, la modelele pe care le creați. Este sezonul nunților, deși nu numai vara putem vorbi de nunți. Dar haideți să vedem ce se mai poartă, dacă mai există un anumit tipar de rochie de mireasă, dacă se mai poartă albul pur sau dacă ieșim din aceste șabloane…

– Sunt rochii gândite, accesorizate, făcute pe măsuri, personalizate, concepute aici, în atelier, eu le creez, arăt tipare și apoi le fac după tipologia miresei. Venim cu modele noi, diferite, unicat. Nu pot crea două rochii la fel. Eu văd mireasa elegantă, acea mireasă simplă, epurată de foarte multe accesorii. Ofer și consiliere aici, în atelierul meu, de altfel acesta este și primul pas, discuția cu mireasa. Apoi, în funcție de conformația ei propun anumite modele și apoi ne apucăm de treabă. Rochia de mireasă „se naște” practic aici. Prezint produsul pe cataloage, dar apoi lucrăm pe desen, pe măsuri și ajustăm pe forme.

Ce se poartă? Cel mai bine anul acesta am vândut rochiile de mireasă a-line, care avantajează foarte mult silueta. Nu se mai caută rochiile princess, foarte mari, care sunt și incomode. Ce se mai poartă anul acesta sunt rochiile de mireasă fluide, cu trene foarte lungi, detașabile, care se pot scoate seara, la petrecere, adică acele rochii care pentru biserică au un look, iar pentru seara, alt look. Sunt și rochii mult mai comode.

Se poartă în continuare și voalul, dar voalurile lungi, nu foarte scurte, prinse în coc sau doar așezate pe cap, voaluri, de asemenea, detașabile.

Culori pentru rochiile de mireasă? Nu neapărat albe. Am vândut chiar și rochii bleu sau roz, cel mai mult se merge însă pe combinații de alb ivoire și nude. Aplicațiile sunt lucrate manual, cu dantelă geometrică, cristale, perle, foarte multe paiete, cu franjuri de sticlă, se poartă în continuare tülle, mătasea, taftaua, care este un material foarte pretențios, dar și foarte elegant, dar care trebuie purtat și cu o anumită atitudine.

Lucrez și rochii de mireasă cu modele tradiționale, în care folosesc mătasea naturală, cu aer prețios și festiv, cu accesorizări – cercei, diademe personalizate, rochii scurte sau lungi și foarte frumoase, depinde de ceea ce își dorește mireasa.

– E diferită rochia de mireasă în sezonul de vară, față de cea de toamnă sau iarnă?

– Da, ușor da. În general, la rochiile de mireasă pentru sezonul de toamnă sau când este mai frig se aleg materiale mai pline, se păstrează accesorizarea, dantela, perlele, paietele, dar se preferă în plus tunica pe deasupra sau o vestă pe o rochie cu mâneci lungi. Veste brodate, în aceeași nuanță cu rochia, care ies foarte bine în evidență și care au chiar un mare succes.

– Intrăm pe zona de seară, de petrecere, realizați și astfel de rochii, pentru mamele soacre, domnișoarele de onoare, nașe și nu numai. Ce se mai poartă în această zonă?

– În general, la domnișoare de onoare se merge pe anumite teme, pe culoarea folosită la nuntă, la ornamentul sălii, se poartă aceeași gamă de culoare pentru toate domnișoarele, dar nu în culoarea miresei. Și pentru că avem oferte pachet, avem și rochii pentru mamele soacre, care, mai nou, doresc culori deschise, îndrăznețe, combinații de culori vii, auriu, bej cu vișiniu, mult albastru, albastru electric sau bleu-marin, merge iar foarte bine verdele-turcoaz, la domnișoarele de onoare mergem pe roz-magenta, pe verniluri, care arată foarte bine. Se poartă orice. Negrul nu mai este un etalon, din contră.

Lucrăm orice se cere și se poartă. Și rochii de zi, și rochii de biserică, și rochii de seară. Facem și rochii pentru banchete, pentru concursuri de miss, pentru petreceri de orice fel. Orice, pe comandă.

– Iar ca modele…

– Ca modele: rochiile lungi, vaporoase, înflorate, cu mâneci largi, evantai, sau bufante, strânse la nivelul încheieturii mâinii, în stil rusesc, mai sobre, dar fine și elegante, rochii cu umerii goi, rochii lungi și cu șliț mare pe picior, dar și rochii scurte, cu croi simplu, care să pună în valoare femeia și corpul ei. Se caută și rochiile cu lungimi medii, peste genunchi, din anii ’40 – ’50, gen Marilyn Monroe. În general se poartă asimetriile, lucrurile cu… „o anumită găselniță”, știu și eu, șlițuri foarte adânci, umeri goi, spatele gol.

– Pentru că am vorbit inclusiv de nașe, știu că lucrați și trusouri pentru bebeluși. Și aici putem vorbi despre… „ce e la modă”?

– Da. Sunt două direcții: una e trusoul tradițional, și una e pe trusoul elegant, cum îl numesc eu. Să le luăm pe rând.

La trusoul cu iz tradițional lucrăm pe reinterpretare de motive tradiționale, din toate zonele tării – am cules motive din Banat, din Muntenia, din Moldova. Nu-mi plac lucrurile foarte încărcate, ci cu broderii personalizate, dar discrete. Și aplic aceste motive cu iz tradițional pe tot trusoul, fără a epata, fără a încărca prea mult. Se merge și pe mesaje personalizate, pe anumite culori, pe gulerașe, pălăriuțe, mai nou, chiar pe turbane.

La partea de trusou elegant, supremația este tot pe tülle, la fetițe, și pe catifea și pe tafta, la băieței. Ofer partea completă a trusoului, personalizată, în culori vii, se merge în continuare pe roz la fetițe și bleu la băieței, dar nu numai. Am făcut și trusouri colorate, în toate nuanțele, cum se cere.

– Așa ca de final, și în acest domeniu este un must have. Unul profesionist.

– Se poartă naturalul, simplitatea. Acesta este must have-ul în tot ce ține de îmbrăcăminte. Asta trebuie să definească, în final, identitatea ta textilă. Acesta este și sloganul nostru: identitate textilă. Este frumos ce este simplu, cu detalii mici, dar de mare efect. Se poartă ceea ce îți stă bine, nu ce este la modă. Trendurile nu sunt făcute pentru oamenii de rând, ci pentru vedete și pentru covorul roșu. Ce îți stă bine, asta trebuie să te definească. Și, foarte important, este să îți creezi un stil personal. Atunci abia ieși din mulțime, când ai linia ta personală în care te simți bine și confortabil. În care ești… tu! Tu și identitatea ta!