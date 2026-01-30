Identificați și reținuți după ce ar fi alimentat cu carburant și ar fi plecat fără să plătească

Polițiștii din Onești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au documentat activitatea infracțională a doi tineri bănuiți de comiterea mai multor fapte de furt din stații de alimentare cu carburant. Cei doi au fost reținuți și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Din investigațiile efectuate a reieșit că, pe parcursul lunii ianuarie a.c., cei doi tineri, ambii în vârstă de 21 de ani, ar fi alimentat cu carburant în cinci stații din județul Bacău și într-o stație din județul Vrancea, după care ar fi părăsit incinta fără a achita contravaloarea combustibilului.

Pentru a comite faptele, aceștia ar fi montat și folosit trei seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare false pe autoturismul utilizat. Totodată, s-a stabilit că tânărul aflat la volan avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4.000 de lei.

La data de 29 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, polițiștii au pus în aplicare mandate de percheziție la domiciliile celor doi, de unde au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, un telefon mobil și mai multe plăcuțe cu numere de înmatriculare.

În urma probatoriului administrat, cei doi tineri au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău, cercetările fiind continuate în acest caz.