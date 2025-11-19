Iar ne cresc taxele, iar ne dau afară

Încearc să înțeleg de ce, de fiecare dată când lucrurile merg prost, tot noi, cetățenii, trebuie să strângem cureaua. Guvernul ne anunță din nou că mărește taxele și impozitele, că dă oameni afară, că „nu se mai poate altfel”. Am mai auzit vorba asta și în trecut și, de fiecare dată, rezultatul a fost același: cei simpli au dus greul, iar nota de plată a fost lăsată pe masa contribuabililor. Nu sunt economist, dar un lucru l-am înțeles din istorie: austeritatea nu scoate niciodată o țară din impas.

Dacă tai salarii și pensii, dacă reduci locuri de muncă și crești taxele, nu ai cum să obții prosperitate. Omul sărac nu mai consumă, firmele nu mai vând, economia se blochează. E o ecuație simplă. Și totuși, Guvernul pare să creadă că efectele vor fi magice, că de data aceasta „o să funcționeze”.

Pe de altă parte, motivul pentru care „nu sunt bani” îl știm cu toții, dar nimeni nu are curajul să-l rostească clar. Există saci fără fund în care se duc resursele acestei țări, iar noi rămânem cu explicații generale și cu promisiuni vagi. În loc să vedem reforme reale, transparență și responsabilitate, suntem puși în fața unor decizii luate peste noapte și prezentate ca inevitabile. Realitatea – așa cum o simțim noi, oamenii – este că ne pregătim de o nouă criză economică.

Și tot noi vom plăti. Guvernul strânge șurubul aici, dar direcționează bani spre alte părți, fie că vorbim despre Chișinău, fie despre Kiev. Nu spun că nu trebuie să ne ajutăm vecinii – dar trebuie să știm care este prețul și cine îl suportă. Și de ce nu ni se spune direct. Cetățeanul are dreptul la adevăr, chiar dacă adevărul nu dă bine la televizor. Așadar, nu cer minuni, nu cer imposibilul. Cer doar onestitate și decizii care să nu lovească mereu în aceeași categorie de oameni.

Dacă tot ni se cere să strângem cureaua, măcar să știm de ce o facem și în folosul cui. Asta ar fi, cred eu, un început adevărat de responsabilitate. Și mai este ceva ce nu putem ignora: dacă țara arată astăzi așa cum arată, este și din cauza tăierilor făcute ani la rând în Educație și Sănătate, de fiecare dată când „a trebuit să strângem cureaua”. Am plătit cu profesori plecați, cu spitale subfinanțate, cu generații întregi crescute fără resurse și cu medici obligați să plece în alte țări. Cum să ai o economie puternică dacă lovești exact în pilonii pe care se sprijină viitorul? Aceleași greșeli ni se cer acum din nou, de parcă nu am fi învățat nimic.

Un cetățean

