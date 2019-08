Asociația Ingenious Drama are plăcerea de a anunța trupele de teatru tânăr ce vor participa anul acesta la Festivalul I.D. Fest, precum și One-man Show-urile participante în concurs.

Anul acesta Festivalul I.D. Fest se va desfășura în periada 20-30 august, interval în care veți putea viziona, pe scena Teatrului Municipal Bacovia, spectacole oferite de către trupe de tineri pasionați de teatru din toată țara.

Din Bacău, se vor prezenta la I.D. Fest trupele: A.C.T. Bacău, Nobody’s Group, Transparency și In The Spot. Din București, vor participa trupele Acting Up, Brainstorming, PlayHood și Victory of Art. Din Botoșani, vor performa trupele Alter și Atelierul de Teatru, din Constanța, trupa Aici, din Brașov, trupa Amprente, din Timișoara, trupa Heavenly Hell, și din Câmpina, respectiv, Teatrul Mircea Albulescu.

În categoria One-man Show, cei 8 participanti vor fi: din Bacău, Daria Gherghel, din București, Andra Anghelache, Crina Dumitrascu, Gabriel Dumitrescu, Eva Cosac, Maria Ninu și Bianca Marinescu, și din Alexandria, Daniel Mihai Soare.