I-a vândut un telefon, apoi a încercat să i-l ia înapoi. După ce a fost refuzat, a amenințat cumpărătorul.

Polițiștii băcăuani au intervenit rapid în urma unui apel la 112, efectuat de un tânăr de 29 de ani, care a solicitat ajutor după ce ar fi fost amenințat cu un obiect contondent de o persoană necunoscută.

Din primele cercetări a reieșit că tânărul se afla la volanul unui autoturism, având ca pasager un client pe care urma să-l transporte pe strada Bradului, din municipiul Bacău. Pe timpul deplasării, pasagerul i-ar fi oferit spre vânzare un telefon mobil, pentru care șoferul ar fi achitat suma de 220 de lei.

Ajunși la destinație, presupusul vânzător i-ar fi cerut să înapoieze telefonul, fără a restitui banii, iar ulterior l-ar fi amenințat pe tânăr cu un obiect contondent. În acel moment, șoferul a apelat la sprijinul polițiștilor.

O patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, direcționată de urgență la fața locului, a demarat imediat căutările în zonă pentru depistarea persoanei implicate, care fugise între timp. În urma semnalmentelor transmise și a verificărilor efectuate, polițiștii au identificat un tânăr de 28 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Cazul a fost preluat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bacău, care, după administrarea probatoriului, au dispus reținerea tânărului de 28 de ani și introducerea acestuia în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.