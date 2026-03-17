Hub Cultural Educațional dedicat incluziunii și dialogului intercultural, inaugurat pe 20 martie

Asociația Europeană a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală va inaugura, pe 20 martie 2026, un Hub Cultural Educațional în municipiul Bacău, un spațiu dedicat dezvoltării comunitare și promovării incluziunii sociale.

Evenimentul de deschidere este programat la ora 13:00, la sediul din strada Mioriței nr. 10, și va reuni reprezentanți ai comunității, parteneri și colaboratori ai organizației.

Potrivit organizatorilor, hub-ul va funcționa ca un centru de activități educaționale, culturale și sociale, având ca obiectiv sprijinirea dezvoltării personale, stimularea creativității și încurajarea implicării civice.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate principalele direcții de activitate ale centrului, precum și oportunitățile de implicare pentru membrii comunității.

Președintele organizației, Dorel Tănase, a declarat că proiectul reprezintă un pas important pentru consolidarea educației și a coeziunii sociale la nivel local, contribuind la promovarea valorilor europene și a diversității culturale.

Reprezentanții asociației subliniază că noul hub își propune să devină un punct de referință pentru comunitate, oferind un cadru deschis și incluziv pentru inițiative educaționale și culturale.

