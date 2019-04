Ne-am străduit de-a lungul Postului, ne-am luptat cu patimile, ne-am împotrivit ispitelor, ne-am curățit sufletul în Taina Sfintei Spovedanii și am primit Trupul și Sângele Domnului; ne-am coborât cu El în mormânt pentru a cunoaște bucuria înnoirii noastre prin Învierea Lui.

El este Începătorul învierii noastre, El a eliberat sufletele noastre din locuința morților și a deschis Raiul pentru toți. Sf. Pavel spune ca dacă nu este credința în Înviere, atunci zadarnică este credința mea și viața mea, iar noi am putea adăuga că zadarnică este și cultura și tehnica și știința. Toate nu ar fi decât o alegare după vânt. Aceasta ar fi și viața noastră dacă am decapita credința de Înviere. Noi nu mai murim ca niște osândiți pe vecie ci în așteptarea Învierii de obște. Învierea lui Iisus ne dăruiește certitudinea că viața va continua și va fi mai adâncă în Acela care ne-a creat. De aceea Învierea Domnului este pentru noi mai mult decât o sărbătoare, este bucuria de a cunoaște de aici viața de veci, prin Hristos și împreună cu El.

Moartea și-a pierdut puterea. Toți vom învia în trupurile noastre transfigurate, după cum o mărturisește încă proorocia lui Ezechiel din Vechiul Testament: “Iată s-a făcut un sunet și o mișcare și oasele au început să se apropie, fiecare os de încheietura lui…Și am privit și eu și iată erau pe ele vine și carne crescuse și pielea pe deasupra…și a intrat în ei duhul și au înviat și mulțime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor”. (Ezechiel 37,7-8,10).

Istoria omului muritor şi a creaţiei stricăcioase se schimbă prin învierea Domnului. Îngerul vesteşte femeilor mironosiţe că Iisus cel răstignit nu mai este în locul unde a zăcut, trupul Lui nu s-a dat pământului, cum se întâmplase până atunci cu tot omul. Îngerul vesteşte că pământul nu mai are putere asupra făpturii umane. Trupul luat din pământ este străbătut acum de puterea lui Dumnezeu care transformă materia, până atunci opacă şi muritoare în sursa de lumină căci descoperă slava lui Dumnezeu. Viaţa care se încheia la mormânt primeşte acum un sens nou, al veşniciei, căci moartea nu mai înseamnă sfârşit, ci trecere. Ridicarea lui Hristos din mormânt arată că moartea a fost biruită.

Toți vom învia prin puterea Învierii Domnului Iisus Hristos care a biruit moartea. Cel ce L-a căutat și dorit pe Dumnezeu în viața aceasta va cunoaște bucuria unirii cu El. Cine a căutat hrana duhovnicească va avea dincolo drept hrană pe Domnul. Cine a ținut seama de învățătura Lui și L-a urmat va fi așteptat și primit de Domnul. Cel ce a propovaduit lumina, pe Hristos, lumină va găsi. “Moartea a fost înghiţită de biruinţă. Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?… Să dăm mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a dat biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos!” (1Corinteni 15,54-57). “Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit” (Romani 8,37). “Aceasta este biruinţa care a biruit lumea: credinţa noastră. Cine este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?” (1Ioan 5,4-5).

Întreaga natură ia parte la marea sărbatoare. Întunericul a fost risipit! Moartea a fost învinsă! Lumina a tâsnit din mormânt! Pentru aceasta vă chemăm cu chemarea:

VENIȚI DE LUAȚI LUMINĂ !

Veniți ca să-L primiți pe Hristos! Veniți ca să luați adevăr și iubire din Adevarul, căci

HRISTOS A INVIAT !

Pr. Liviu Burlacu

Centrul Izvorul Tămăduirii-Bacău