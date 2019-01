Ziua Unirii Principatelor nu a trecut fără a fi marcată și de studenții Universității „Vasile Alecsandri” Bacău. Astfel, Liga Studențească din cadrul instituției a organizat de Ziua Unirii un moment de distracție și relaxare la care au fost invitați toți studenții. Inițial activitatea trebuia să se desfășoare în aer liber, lângă foișoarele din campusul universitar, dar vremea rea le-a stricat planurile organizatorilor. Din acest motiv, totul s-a mutat în holul corpului B a Universității. Acolo, tinerii s-au reunit la un ceai și o prăjitură, au socializat și au dansat.

„Ne-am adunat astăzi să omagiem această zi importantă a românilor printr-o horă a studenților. Acest eveniment, organizat de liga noastră, a ajuns astfel la cea de-a III-a ediție și sperăm ca de la an la an să aibă un impact din ce în ce mai mare în rândul studenților băcăuani. Totodată această activitate are și un rol de relaxare, având în vedere că studenții sunt în sesiune”, a declarat Ștefănuț Iulian Buhuși, președintele Ligii Studențești din Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău. Voia bună a continuat și după momentul principal, când tinerii s-au prins în Hora Unirii, continuând cu Sârba Studenților și alte dansuri românești.

„Este o zi în care simt nevoia să fiu cu prietenii mei pentru a sărbători Unirea. Din punct de vedere istoric, mă gândesc că dacă nu ar fi avut loc Unirea atunci, cine știe unde am fi fost astăzi. Pentru mine este mult mai importantă această zi pentru că eu m-am născut în Italia și am locuit acolo 10 ani. Cu toate acestea eu iubesc România și nu aș pleca nicăieri în altă parte, decât în vacanță. România e țara mea.”

Monica Ștefan, studentă în anul I, Facultatea de Științe, programul de studii Informatică

„Este un sentiment aparte pentru mine, pentru că sunt român și putem sărbători împreună această zi, a Unirii Principatelor Române, care sunt convins că a reprezentat un punct de cotitură în istoria noastră. Am fost prezent și la celelalte ediții ale acestui eveniment pentru că trebuie să promovăm acest moment istoric și important pentru toți românii. Astăzi ne-am simțit bine, toți colegii, și pe lângă însemnătatea acestui eveniment, activitatea de astăzi ne-a adus împreună, ceea ce e cel mai important, exact ca Unirea de la 1859.”

Claudiu Ardeleanu, stundent anul II Master Contabilitate și Informatică de Gestiune.

„Această zi are o însemnătate foarte importantă pentru mine deoarece sunt româncă, iubesc acest lucru, îmi place România și nu m-aș muta niciodată în altă țară pentru nimic în lume. Rău, bine, e țara mea și o iubesc așa cum este ea, chiar dacă ar mai trebui schimbate multe lucruri. De când mă știu, de mică, la grădiniță și la școală am sărbătorit Unirea de la 1859 și am continuat în facultate și sigur am să o fac toată viață. Suntem români și nu ne poate lua nimeni asta.”

Florina Feraru, studentă anul IV la Facultatea de Inginerie, program de studiu TCM.