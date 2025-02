„Hingherii” din Bacău au salvat o cățea bolnavă și i-au oferit o nouă șansă la viață

O cățea abandonată, bolnavă de luni de zile, a fost salvată din stradă datorită eforturilor Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân al Primăriei Municipiului Bacău. Câinele, care trăia într-o curte părăsită din Cartierul Izvoare, suferea de o tumoră uriașă la picioarele din spate.

„Cam de jumătate de an, am observat această cățea în zonă. Era pașnică, dar cu o tumoră care atârna vizibil. Săptămâna trecută am revăzut-o și le-am spus băieților din echipa de capturare că trebuie să o salvăm,” a declarat Dinu Păncescu, administratorul Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân.

Echipa a reușit capturarea câinelui, iar pentru a-i oferi cele mai bune îngrijiri medicale, a fost preluată imediat de Ira Ioana, care s-a ocupat de transportul către un cabinet veterinar privat.

„Mulțumesc mult dl Dinu Păncescu! Fără ajutorul dumneavoastră, nu ajungea pe cele mai bune mâini la dna dr. Rodica – Provet. Urmează investigații, îndepărtarea masei tumorale și, dacă este posibil, sterilizarea,” a transmis Ira Ioana.

Prin această intervenție, cățeaua are o șansă la o viață mai bună, iar salvatorii ei speră că nu va mai ajunge niciodată pe străzile orașului. Acest caz subliniază importanța colaborării dintre autorități și iubitorii de animale pentru a oferi o viață mai bună animalelor aflate în suferință.