Handbal masculin/ Liga Zimbrilor: „CSMeii”, zimbri până la capăt! Și, mai ales, oameni!

În ciuda dificultăților financiare create de bugetul de avarie pe întreg anul 2025, CSM Bacău va încheia ediția de campionat 2024-2025. Conducerea clubului a decis ca angajamentele financiare ale echipei de handbal masculin să nu fie întrerupte înainte de ultima etapă. În felul acesta, se evită o retragere rușinoasă care ar fi dus la o retrogradare la masa verde. De rușine se vor acoperi, în schimb, Primăria și Consiliul Local Bacău în cazul în care nu vor face o rectificare bugetară menită să asigure singurei prim-divizionare a județului continuarea activității și de la vară încolo.

Ce am fost și ce am ajuns! În urmă fix cu un an, CSM Bacău bătea Steaua și ipoteca locul 6 în clasamentul Ligii Zimbrilor. Era 24 aprilie 2024, campionatul mai avea în program o etapă, dar ținând cont că în runda de final „CSMeii” urmau să se deplaseze în fieful „lanternei roșii” Universitatea Cluj, locul 6 nu putea fi pierdut. Și nici nu a fost, băcăuanii trecându-și în cont la sfârșitul ediției 2023-2024 cea mai bună clasare de la promovarea din 2018. Acum, la un an distanță, CSM Bacău e în primele opt.

Nu este deloc un pas înapoi în condițiile în care echipa antrenată de Leonard Bibirig și Ionuț Rotaru lasă în urmă formații cu bugete și construcții mult mai solide: de la cvasi-retrogradata Steaua București la SCM Politehnica Timișoara, fără a o uita pe CSM Vaslui, adversara din acest weekend a băcăuanilor. Cu trei etape rămase de disputat, băcăuanii au opt, respectiv nouă puncte față de următoarele două clasate, CSM Focșani, respectiv CSM Odorheiul Secuiesc.

Prin urmare, ei sunt ca și siguri că vor încheia campionatul pe locul 8. Dar și mai important este că au siguranța că-l vor încheia! Da, da, aici s-a ajuns! Ca dintr-o echipă de locul 6 să avem, la numai un an distanță, o formație amenințată cu retragerea din campionat. Și, implicit, cu retrogradarea la masa verde. Motivul e arhi-cunoscut: bugetul de avarie decis de administrația Viziteu și votat, la finalul lui martie, de consilierii locali pentru clubul municipalității pe întreg anul 2025 pune practic cruce singurei prim-divizionare a județului. Încercând să salveze ceea ce s-ar mai putea salva, conducerea CSM Bacău a decis ca echipa de handbal masculin să nu arunce prosopul.

Și să termine campionatul, chiar dacă neîntreruperea înainte de ultima etapă a contractelor existente la formația de Liga Zimbrilor presupune un consum financiar care riscă să scurt-circuiteze- eufemism- activitatea întregului club din iunie încolo. Concret, în absența unei rectificări bugetare la vară, clubul municipalității riscă să se închidă. Și dacă tot vorbim de o rectificare bugetară, să notăm că una adecvată ar da o șansă și secției de handbal masculin. Eventual chiar la nivel de primă ligă.

Iar Bacăul a demonstrat că este de Liga Zimbrilor. Atât în ceea ce privește atașamentul publicului, cât și în planul spectacolului handbalistic. Sezonul acesta, „CSMeii”, conduși de un jucător venit în vârful picioarelor, dar care, între timp, a devenit unul starurile întregului campionat, litianianul Gabrielius Zanas Virbauskas, a dat de pământ cu Potaissa Turda, a fost prima echipă care a ținut în șah, vreme de o repriză, campioana Dinamo chiar pe terenul acesteia și a demonstrat că una din noile super-puteri ale Ligii, HC Buzău 2012 a trebuit să facă „uz de arbitri” pentru a câștiga la Bacău.

Și toate acestea în condițiile unui buget mai degrabă redus și a unui lot nu foarte numeros care, în plus, s-a confruntat în permanență cu numeroase absențe cauzate de accidentări: de la Grigoraș la Mihai Bujor, de la Esteki la Mousavi, de la Mănescu la Ushal, iar lista nu se oprește aici. Sigur că au fost și sincope, iar punctele pierdute pe final de meci, după o rețetă clasică și indigestă, au privat echipa băcăuană de o clasare și mai bună. Dar indiferent de situație și de locul din clasament, în ediția 2024-2025, CSM Bacău a ieșit la rampă datorită faptului că a jucat cu sufletul. Din dragoste pentru handbal și din respect pentru public, echipă și oraș.

„Nicăieri în toată cariera mea nu m-am simțit la fel de bine ca la Bacău”, mărturisea al doilea marcator al echipei, Bogdan Mănescu, cel care, la meciul de acasă, cu Steaua, a izbucnit în plâns văzând manifestările de solidaritate ale publicului băcăuan. Iar faptul că echipa aceasta nu va mai exista de la vară încolo- asta în lipsa unui miracol, deoarece o rectifificare bugetară pe măsură se prezintă, cel puțin în acest moment, ca un autentic miracol- nu i-a oprit nicio secundă pe „CSMei” să-și onoreze statutul. Au tras de ei, au jucat, au făcut spectacol, uitând de toate neajunsurile. La precedentul meci de „afară”, pe terenul lui CSM București, s-au deplasat în ziua jocului, la fel cum vor face și în acest weekend, pentru confruntarea de la Vaslui. În felul acesta, „CSMeii” vor fi… zimbri până la capăt. Și, mai presus de toate, au dovedit că sunt oameni. Oameni adevărați, așa cum ne-am dori să fie și cei care s-au grăbit să îngroape o echipă frumoasă care pur și simplu refuză să moară.

Programul complet al etapei a 24-a ce va avea loc în weekend: CSM București- Steaua București, HC Buzău 2012- CSM Constanța, Minaur Baia Mare- SCM Politehnica Timișoara, CSU din Suceava- Dinamo București, CSM Vaslui- CSM Bacău, CSM Făgăraș- CSM Odorheiul Secuiesc, Potaissa Turda- CSM Focșani 2007.

Clasament

1 Dinamo București 22 21 1 0 748-560 64p.

2 Potaissa Turda 21 17 1 3 667-610 52p.

3 HC Buzău 2012 21 17 1 5 697-660 52p.

4 Minaur Baia Mare 22 15 3 4 684-619 48p.

5 CSU din Suceava 23 12 2 9 753-745 38p.

6 CSM Constanța 23 12 2 9 675-641 36p.*

7 CSM București 23 11 2 10 612-607 35p.

8 CSM Bacău 23 10 1 12 668-660 31p.

9 CSM Focșani 23 6 5 12 623-667 23p.

10 CSM Odorhei 23 6 4 13 636-679 22p.

11 Polit. Timișoara 23 6 3 14 625-654 21p.

12 CSM Vaslui 23 6 3 14 612-689 21p.

13 Steaua București 23 4 4 15 702-773 16p.

14 CSM Făgăraș 23 0 0 23 565-703 0p.

*CSM Constanța a fost penalizată cu două puncte.