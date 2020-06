Ieri, handbaliștii antrenați de Adrian Petrea și-au reluat pregătirile pe stadionul –spital militar „Letea”. De la prima ședință au lipsit stranierii, care sunt așteptați la echipă la mijlocul acestei săptămâni.

Departe de sală, dar aproape de handbal. Așa s-ar putea intitula reunirea prim-divizionarei de handbal masculin a CSM Bacău. O reunire atipică, avută loc ieri, la ora 10.00, la baza sportivă „Letea” („Constantin Anghelache”), transformată, în plină pandemie COVID-19, în spital militar. Prin urmare, primul antrenament al sezonului condus de „principalul” Adrian Petrea și de preparatorul fizic Alexandru Acsinte s-a desfășurat printre containere și corturi de tip cazon.

La reunire s-au prezentat 11 jucători. Inclusiv Ionuț Rotaru, revenit la Bacău încă din iarnă și Robert Gal, despre care se vehicula la un moment dat că ar putea pleca. Au lipsit Bologa, Huta, plus stranierii Saldatsenka, Serhel, Crnoglavac, Coric și Sretenovic (ultimii doi fiind achizițiile verii pentru „CSMei”), cu toții urmând să se alăture echipei zilele următoare.

La capitolul „plecări” figurează Crăciunescul, Drăgan, Sadovyi, Mihai și Gabi Cotinghiu, Dascălu și Anton (cu precizarea că ultimii doi se mai află, pentru o scurtă perioadă de timp, sub contract cu gruparea băcăuană). Ședința de pregătire s-a derulat în conformitate cu normele de prevenție și de distanțare socială aflate în vigoare și a fost urmată de testarea COVID-19 a componenților lotului. „Este, într-adevăr, o reunire atipică, dar ea are loc sub semnul optimismului. Chiar dacă ne așteaptă un sezon greu, cu o medie de 50 de meciuri, am încredere în echipă, care se bazează pe un amestec între jucătorii cu experiență și elanul tinerilor.

Sunt mulțumit de achiziționarea celor doi stranieri și eu continui să sper la cel puțin încă un transfer”, a declarat antrenorul Adrian Petrea. Prezent la reunire, directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu, nu a exclus posibilitatea ca echipa să se mai întărească până la startul sezonului, programat pe 14 august, atunci când „CSMeii” vor întâlni, la Constanța, pe Dinamo, în semifinala Cupei României. „Până la eventualitatea altor transferuri, să notăm achiziționarea lui Teo Coric și a lui Stevan Sretenovic. Aceste două transferuri reprezintă cel mai bun semn că echipa își va continua parcursul.

În perioada următoare vom discuta cu jucătorii cărora le expiră contractele prelungirea înțelegerii cu noi și am încredere că totul se va rezolva dacă va exista înțelegere. Chiar dacă va mai dura o perioadă de câteva săptămâni, jucătorii își vor regăsi banii în contracte, nu trebuie să-și facă griji”, a fost mesajul directorului Gavriliu, care a precizat că nu știe încă pe ce bani va putea miza: „Am prezentat domnului primar, mai multe variante de buget, iar acesta mi-a dat asigurări că echipa va beneficia în continuare de întreaga susținere a municipalității. E o garanție”.

Zilele următoare, CSM Bacău se va împărți între stadionul „Letea” și Sala de Atletism. La începutul lui august, este prevăzută o nouă ediție a tradiționalei Cupe a Municipiului. „Datele ar fi 7 și 8 august. În perioada imediat următoare, vom cunoaște și echipele participante”, a afirmat managerul echipei, Sorin Târcă. Aproape de handbal, CSM Bacău se apropie, încet-încet și de sală. De Sala Sporturilor.