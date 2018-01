Săptămâna trecută, la Comănești s-a desfășurat prima ediție a „Mario Winter Handball Cup” rezervată handbalistelor junioare. Alături de gazdele de la AHC Comănești, în polivalenta din incinta Centrului de Agrement „Trotuș – Ionuț Iftimoaie”, au mai evoluat CS OK Sport, antrenată de Adrian Sava Oancea și HC Buhuși, pregătită de Mirela Popa. Organizat în parteneriat cu Primăria Comănești și Asociația Județeană de Handbal, turneul sponsorizat de Complexul Hotelier Mario a reprezentat o inițativă nouă a tânărului club de handbal din Comănești de a promova imaginea orașului, a sponsorilor și partenerilor proiectului prin competițiile găzduite. „Au fost trei zile pline de jocuri, prin care antrenorii echipelor prezente au putut completa și evalua pregătirea în pauza competițională”, a declarat antrenorul AHC Comănești, Florin Romanescu, care a adăugat: ”Am jucat împotriva celor mai bune echipe ale generațiilor 2002 și 2003 din regiunea Moldovei în opinia mea. Deși avem în spate doar doi ani de muncă, noi am acumulat mult și cred că din sezonul viitor vom reprezenta, la rândul nostru, un adversar puternic”. În cadrul turneului, organizatorii și participanții au cinstit memoria fostului om de handbal Radu Vlăduț, printr-un moment de reculegere și o diplomă de apreciere acordată post-mortem. 0 SHARES Share Tweet

