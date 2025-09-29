Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, surclasată la Sfântu-Gheorghe

Două meciuri, ambele în deplasare și două înfrângeri pentru Știința Bacău în acest debut al Diviziei A la handbal feminin. Dacă în prima rundă a Seriei B, studentele au cedat cu 36-29 (19-10) pe terenul Făgărașului, duminică, în etapa secundă, tânăra formație băcăuană a fost surclasată la Sfântu-Gheorghe, de gazdele de la Sepsi SIC cu un categoric 49-12 (28-7)!

La Sfântu-Gheorghe, Știința a evoluat în formula: Tite, Bordeianu- Butnariu 4, Ariton 4, Motriuc 2, Bucurel 1, Ulian 1, Buculei, Chifu, Niță, Cocu. În urma acestui bilanț, echipa antrenată de Georgiana Vîntu și Costel Oprea ocupă ultimul loc al Seriei B. Duminică, 5 octombrie, Știința Bacău va bifa primul meci stagional pe teren propriu, urmând să întâlnească în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, în etapa a treia a campionatului Diviziei A pe CSJ Prahova. O misiunea dificilă pentru băcăuance, în condițiile în care vor avea în față lidera clasamentului.

Rezultatele etapei a doua : CSM Roman- CNOPJ Bistrița 38-19, Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe- CS Știința Bacău 49-12, CSM Iași 2020- ACS HC Harghita 39-28, CSJ Prahova- CSM Făgăraș 43-29.

Programul etapei viitoare/ joi, 2 octombrie : CNOPJ Bistrița- CSM Iași 2020. Duminică, 5 octombrie : ACS HC Harghita- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe, CSM Făgăraș- CSM Roman, CS Știința Bacău- CSJ Prahova.

Clasament Seria B

1 CSJ Prahova 2 2 0 0 86-60 4p.

2 CSM Roman 2 2 0 0 71-46 4p.

3 CSM Iași 2020 2 2 0 0 65-52 4p.

4 Sepsi SIC Sf. Gh. 2 1 0 1 75-38 2p.

5 CSM Făgăraș 2 1 0 1 65-72 2p.

6 ACS HC Harghita 2 0 0 2 55-72 0p.

7 CNOPJ Bistrița 2 0 0 2 50-81 0p.

8 CS Știința Bacău 2 0 0 2 41-85 0p.