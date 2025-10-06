Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău, învinsă acasă de CSJ Prahova cu 18-35 (5-17)

Divizionara A de handbal feminin Știința Bacău continuă să rămână pe sec în campionat. Trei meciuri, tot atâtea înfrângeri. Cel de-al treilea eșec s-a materializat duminică, la primul joc stagional derulat pe teren propriu: 18-35 (5-17) în fața liderei Seriei B, CS Județean Prahova.

Un eșec previzibil, în condițiile în care CSJ Prahova este o echipă puternică din toate punctele de vedere, condusă din teren de fosta internațională Mădălina Zamfirecu. Prin victoria de la Bacău, oaspetele au revenit pe primul loc al clasamentului, depășind-o la golaveraj (un singur gol avans) pe CSM Iași 2020, care se impusese cu 45-16 joi, la Bistrița, în uvertura rundei a treia.

Aflată în plin proces de formare, tânăra formație a Științei, una cu limite evidente, dar și cu destule margini de progres se află pe ultima poziție a clasamentului, fiind devansată, tot la un gol, de ocupanta locului 7, CNOPJ Bistrița.

De notat că la această primă partidă pe teren propriu în ediția 2025-2026, Știința a beneficiat de susținerea unui public nu foarte numeros, dar entuziast și înțelegător. Semn că, așa cum o spune și bannerul rămas din vremea echipei masculine de Liga Zimbrilor, CSM Bacău, „băcăuanii iubesc handbalul”.

În fine, atât cât a mai rămas din el în orașul condus de primarul Stanciu Viziteu. La jocul pierdut cu CSJ Prahova, Știința s-a prezentat în următoarea alcătuire: Tite, Bordeianu, Anghel- Ariton 8 goluri, Poiană-Țârdea 6, Butnariu 2, Ulian 1, Niță 1, Motriuc, Bucurel, Cocu, Bucurel.

Runda viitoare, pe 12 octombrie, studentele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea se vor deplasa la Roman, pentru ca pe 26 octombrie să revină în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” pentru confruntarea cu o altă forță a Seriei B din liga secundă: CSM Iași 2020.