Handbal feminin/ Divizia A: Știința Bacău deschide etapa

Uvertura etapei a cincea a Seriei B din cadrul Diviziei A la handbal feminin va avea loc joi, 23 octombrie, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău. De la ora 15.30, gazdele de la Știința vor primi vizita celor de la CSM Iași 2020.

Misiune dificilă pentru băcăuance, care ocupă ultimul loc al clasamentului, în timp ce ieșencele au obținut patru victorii din tot atâtea jocuri. E drept, gruparea din Copou a fost penalizată cu trei puncte de FRH, lucru care și-a pus amprenta pe configurarea clasamentului, dar care nu schimbă cu nimic raportul forțelor din teren.

Programul etapei a cincea/ joi, 23 octombrie, ora 15.30 : CS Știința Bacău – CSM Iași 2020. Vineri, 24 octombrie, ora 15.00: CNOPJ Bistrița- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe, Duminică, 26 octombrie: CSM Făgăraș- ACS HC Harghita (ora 12.00), CS Județean Prahova- CSM Roman (ora 16.30).

Clasamentul Seriei B

1 CSM Roman 4 4 0 0 151-93 8p.

2 Sepsi SIC Sf. GH. 4 3 0 1 134-89 6p.

3 CSJ Prahova 4 4 3 0 146-109 6p.

4 CSM Iași 2020 4 4 0 0 151-89 5p.*

5 ACS HC Harghita 4 1 0 3 124-128 2p.

6 CSM Făgăraș 4 1 0 3 112-145 2p.

7 CNOPJ Bistrița 4 0 0 4 92-169 0p.

8 CS Știința Bacău 4 0 0 4 80-168 0p.

*CSM Iași 2020 a fost penalizată cu trei puncte.