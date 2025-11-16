Handbal feminin/ Divizia A: Ce păcat, Știința! Nu-i nimic, Știința!

Duminică, în prima etapă a returului, studentele au pierdut la limită în fața Făgărașului, cu scorul de 25-26 (13-11), un meci pe care puteau să-l câștige

Știința Bacău- CSM Făgăraș 25-26 (13-11): tabela spune multe. Dar nu spune totul. Completarea este dată de o declarație. O declarație care și-a făcut loc cu greu printre lacrimi: „Azi se putea mai mult. Ne pare așa rău”. Cuvintele și lacrimile sunt ale pivotului Științei, Iustina Butnariu. Regretele, în schimb, sunt ale noastre, ale tuturor celor care vedem și simțim că Știința poate și merită mai mult. Așa a fost și duminică la prânz, în epilogul etapei a opta, prima din retur, contra Făgărașului. Băcăuancele antrenate de Costel Oprea și Giorgiana Vîntu puteau să obțină a doua victorie stagională pe teren propriu. Numai că echipa aceasta care crește- crește încet, ce-i drept, dar crește destul de bine- nu a știut să gestioneze o serie de momente cheie ale confruntării. Cel mai important? Pe finalul primei reprize și începutul mitanului secund când, deși a avut dublă superioritate numerică, Știința nu a izbutit să se desprindă mai clar pe tabelă. Cu siguranță că dacă se făcea, de exemplu, 15-11 și nu 14-13, altfel s-ar fi așezat lucrurile. Dar, chiar și în condițiile date și anume o repriză secundă în care au fost nevoite să ducă o adevărată cursă de urmărire, Poiană-Țârdea și compania au fost aproape de un rezultat favorabil. Dacă nu de o victorie, atunci măcar de o remiză. Principalul merit al studentelor, la care a debutat Daria Grigoraș, au fost că nu au cedat. Că au găsit forța să revină. Și nu doar o dată. Mai ales pe final, când, de la 21-24 au reușit ca, atunci când cronometrul arăta 59 de minute și 43 de secunde, să egaleze la 25 prin golul lui Butnariu, în uralele unui public nu foarte numeros, dar cald și fidel. Din păcate, nu a fost suficient. La 25-25, „argintiul viu” al Făgărașului, Alina Ioniță (cândva aproape de a fi legitimată la Știința) a fost oprită cu prețul unui fault (și al unui cartonaș roșu văzut de Butnariu), iar faza ce a decis acest autentic thriller a continuat cu deschiderea pe extrema dreaptă a principalei realizatoare a oaspetelor, Ana-Maria Gherghel (11 goluri), care a fixat tabela,atunci când mai erau doar patru secunde, la 25-26. Știința s-a grăbit spre o nouă egalare, însă nu mai era nici timp, nici forță și nici luciditate, astfel încât tentativa Ioanei Ariton a fost blocată. Păcat! Dar și mai păcat ar fi ca echipa aceasta care începe să se închege la Știința să nu-și urmeze procesul de creștere, cu răbdare, înțelegere și încredere. Bătându-se în continuare. Pentru fiecare minge. Pentru fiecare punct. Câștigând unele meciuri, cum a fost cel contra Bistriței. Pierzându-le pe altele la limită, așa cum s-a întâmplat la Odorhei și acum, cu CSM Făgăraș. Și plângând, da, plângând; azi de supărare, mâine de bucurie.

Știința Bacău : Bordeianu (9 intervenții), Tite (2 intervenții), Anghel- Poiană-Țârdea 8 goluri, Ariton 5, Grigoraș 4, Butnariu 4, Motriuc 2, Ulian 2, Buculei, Bucurel, Niță, Voicilă, Ciobănașu, Cocu. Antrenori : Giorgiana Vîntu și Costel Oprea.

Rezultatele etapei a opta: CS Județean Prahova- CNOPJ Bistrița 45-38, Sepi SIC Sfântu-Gheorghe- CSM Iași 2020 25-30, CSM Roman -ACS HC Harghita 38-25, Știința Bacău- CSM Făgăraș 25-26.

Programul etapei viitoare/ joi, 18 decembrie: Știința Bacău- Sepsi SIC Sfântu-Gheorghe, CSM Făgăraș- CS Județean Prahova, CNOPJ Bistrița- CSM Roman, ACS HC Harghita- CSM Iași 2020.

Clasamentul Seriei B

1 CSM Iași 2020 8 8 0 0 294-187 13p.*

2 Sepsi Sf. Gheorghe 8 6 0 2 267-182 12p.

3 CSM Roman 8 6 0 2 280-208 12p.

4 CSJ Prahova 8 5 0 3 273-242 10p.

5 CSM Făgăraș 8 4 0 4 219-256 8p.

6 ACS HC Harghita 8 2 0 6 222-249 4p.

7 CS Știința Bacău 8 1 0 7 186-292 2p.

8 CNOPJ Bistrița 8 0 0 8 201-326 0p.

*Echipă penalizată cu trei puncte.