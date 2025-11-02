Handbal feminin/ Divizia A: Ah, Știința! Băcăuancele, la doar 36 de secunde de a obține primul lor punct în campionat

Duminică seara, studentele au cedat la limită, cu 25-24 (12-13), meciul de la Odorheiu Secuiesc, contra Harghitei, golul decisiv fiind primit în ultimul minut de joc. Joi, 6 noiembrie, elevele Giorgianei Vîntu pot însă sparge gheața acasă, contra vecinei de clasament CNOPJ Bistrița

Duminică, 2 noiembrie, divizionara A de handbal feminin Știința Bacău a înregistrat un nou meci pierdut. Al șaselea în șase etape de campionat. Spre deosebire însă de precedentele înfrângeri, băcăuancele au avut o evoluție lăudabilă la Odorheiu Secuiesc, în compania Harghitei, fiind aproape de a obține primul lor punct stagional în Seria B.

O spune, mai întăi, rezultatul: 24-25 (12-13). O arată apoi faptul că golul decisiv a fost primit de Știința cu doar 36 de secunde înainte de final. Și, mai presus de toate, o confirmă antrenoarea Giorgiana Vîntu:

„Sunt mândră de cum au luptat, de cât au alergat și de felul în care au jucat azi fetele mele. Dar cred că, indiferent cât de bune am fi fost noi azi, rezultatul ar fi fost același. Nu-mi place să caut scuze, dar am dubii mari în privința unor decizii de arbitraj.

Oricum, fetele merită toate felicitările. Un punct ar fi fost foarte bun, mai ales pentru moral deoarece suntem o echipă tânără, care are nevoie de timp, de răbdare și de încurajări, însă, dacă nu am putut avea bucuria unui rezultat pozitiv, rămânem măcar cu satisfacția unui joc dătător de speranțe”.

Să mai notăm că în meciul cu Harghita, studentele au revenit de la 18-22 cât arăta tabela la mijlocul reprizei secunde, egalând la 24, prin Iustina Butnariu (principala realizatoare, cu opt goluri din tot atâtea aruncări), atunci când s-a intrat în minutul 58. La 24-24, gazdele au irosit o lovitură de la 7 metri prin Katona, pentru ca în minutul 59 și 24 de secunde, Flora Miklos să marcheze golul victoriei pentru Hargita.

Știința a evoluat în formula: Bordeianu (12 intervenții), Tite (2)- Butnariu 8 goluri, Poiană-Țârdea 6, Ariton 4, Niță 4, Buculei 1, Ulian 1, Motriuc, Bucurel. Joi, 6 noiembrie, de la ora 15.30, băcăuancele antrenate de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea vor întâlni, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” pe CNOPJ Bistrița. Practic, un derby între ultimele două clasate, programat în ultima etapă a turului Diviziei A.

Având în vedere jocul bun prestat la Odorhei și ținând cont de faptul că vor evolua acasă, în fața propriilor suporteri, Știința are toate șansele de a sparge gheața în partida cu Bistrița și de a obține astfel nu primul, ci primele puncte din acest sezon. Ar fi o victorie pe care studentele o așteaptă de aproape un an, precedentul succes în campionat fiind realizat de Știința pe 18 decembrie 2024: 23-16 cu Spartac București.