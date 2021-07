Guvernul danez intenționează să închidă majoritatea programelor cu predare in limba engleză, în următorul an universitar 2022-2023. Modificarea acoperă exclusiv academiile și colegiile profesionale din Danemarca, care oferă programe de licență în managementul marketingului, ospitalității și turismului, informatică, inginerie software și IT, multimedia și web design, tehnologie arhitecturală și managementul construcțiilor. După septembrie 2022, cei care vor dori sa acceseze admiterea la academii sau colegii profesionale, programele vor fi disponibile în limba daneză, cu câteva excepții, aplicabile anumitor programe care vor avea capacitate limitata de admitere. Consultantii IntegralEdu observa cum trend-ul asupra studiilor se reorienteaza catre alte destinatii europene, un exemplu ar fi Belgia, alaturi de Olanda cu o paleta diversificata de domenii de studiu si tarile germanice.

Conform opiniei oficiale a guvernului, motivele deciziei sunt legate de planul de finanțare a programelor de învățământ oferite de instituțiile de învățământ superior precum și reducerea costului subvențiilor de stat pe care le primesc studenții din Uniunea Europeană (SU grant), care era conditionat de lucrul part-time in paralel cu continua prezenta la cursuri.

„Pentru candidații din Romania care au planificat să înceapă programul de studiu cu predare în limba engleză în Danemarca, principalele alternative care oferă avantaje academice identice sunt Belgia și Olanda, cu taxe anuale cuprinse între 962 și 2168 de euro, oferind posibilitatea de a alege între cele două tipuri de instituții educaționale, universități de cercetare sau de științe aplicate, alături de Austria și Germania venind cu oferte competitive in ceea ce priveste taxele de scolarizare în cadrul institutiilor de stat, cu o taxa semestriala de pana la 350 euro”, a declarat Ana Maria Papp, Business Development Manager la IntegralEdu.

Datorita numeroaselor schimbari observate in sectorul educational, cum ar fi Brexitul din Marea Britanie si anularea oportunitatilor de imprumut pentru studii si a noilor taxe internationale incepand cu anul universitar 2021-2022, dar si Danemarca prin suspendarea anumitor programe cu predare in limba engleza anul viitor, tinerii si familiile din Romania interesati de oportunitatile de studii in afara tarii vor trebui sa aloce mult mai mult timp asupra informarii optiunilor de studiu viabile in Europa.

Studenții români care sunt deja înscriși în programe de licență cu predare în limba engleză sau sunt pe cale să înceapă în această toamnă 2021 sau iarna 2022 în Danemarca, își vor putea finaliza în mod obișnuit programul. Programele de licență și masterat cu predare în limba engleză oferite de către universitățile academice, nu sunt afectate de această decizie.