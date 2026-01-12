Guvernul anunță: creșterea impozitelor locale nu se oprește aici

Românii trebuie să se pregătească pentru noi majorări ale impozitelor locale. Guvernul a confirmat recent că reforma fiscală privind proprietățile — clădiri, terenuri și autovehicule — nu este un episod izolat: impozitele vor continua să crească și anul viitor. Motivul invocat oficial? Bugetele locale nu mai pot fi susținute din transferurile de la stat, așa că autoritățile locale trebuie să „colecteze mai mult din propriile resurse”.

Concret, aplicarea noilor cuantumuri ale impozitelor pe proprietate ar urma să aducă în 2026 aproximativ 3,7 miliarde de lei în plus la bugetele locale, o majorare de peste 30% față de nivelul de anul acesta. Creșteri de până la 70%-80% se anunță pentru clădiri și terenuri, iar în anumite cazuri, efectul cumulativ al eliminării reducerilor și majorării cotei locale poate depăși chiar această valoare. În paralel, autoritățile locale au acum puterea de a majora impozitele și taxele locale cu până la 100%, în funcție de criterii „locale” și de „specificul economic sau urbanistic”.

Pe de altă parte, majorările vin într-un moment delicat: veniturile populației sunt în scădere, iar puterea de cumpărare a românilor se erodează constant. În acest context, creșterea exponențială a impozitelor locale pune o povară financiară semnificativă pe umerii contribuabililor.

Guvernul justifică însă măsurile prin necesitatea de a respecta angajamentele asumate față de Comisia Europeană și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Oficialii susțin că reformele sunt „tranzitorii” și menite să pregătească terenul pentru impozitarea la valoarea de piață a proprietăților, programată pentru 2027. Între timp, populația va suporta însă creșteri substanțiale, în timp ce scutirile și facilitățile fiscale nejustificate au fost eliminate aproape în totalitate.

Și dacă majorările pentru clădiri și terenuri sunt greu de digerat, impozitele pentru autoturisme nu sunt mai blânde. Valorile de referință au fost actualizate în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, ceea ce înseamnă că proprietarii de mașini mai vechi vor plăti mai mult. Autoritățile susțin că sistemul este „coerent” și „încurajează vehicule mai puțin poluante”, dar pentru mulți români această justificare pare secundară față de impactul financiar imediat.

România se află în pragul unui val de majorări fiscale fără precedent, în condițiile în care mulți cetățeni deja resimt efectele scăderii veniturilor și ale inflației. Guvernul spune că nu mai are de unde să dea bani primăriilor și că impozitarea mai mare este inevitabilă. Practic, povara fiscală se mută de la stat către contribuabil, iar românii vor simți pe pielea lor că „reforma fiscală” înseamnă, de fapt, facturi și impozite mult mai mari.