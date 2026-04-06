Guvernul acordă noi ajutoare financiare pentru pensionari și familii vulnerabile. Ce sume vor fi plătite în 2026

Guvernul a adoptat noi măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență nr. 23/2026. Actul normativ prevede ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici, dar și majorarea sprijinului acordat familiilor cu copii, familiilor monoparentale și celor care au în îngrijire copii cu dizabilități.

Ajutor pentru pensionarii cu venituri mici

Una dintre principalele măsuri vizează pensionarii care au venituri lunare de până la 3.000 de lei. Aceștia vor primi un sprijin financiar acordat în două tranșe egale, în mai și decembrie 2026, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile din pensie:

1.000 de lei – pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 lei ;

– pentru pensionarii cu venituri de până la ; 800 de lei – pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 lei ;

– pentru cei cu venituri între ; 600 de lei – pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 lei.

Sumele vor fi plătite automat, fără depunerea unei cereri, iar banii nu vor fi luați în calcul la stabilirea altor beneficii sociale și nu pot fi executați silit prin poprire. De acest sprijin vor beneficia doar pensionarii care au domiciliul în România.

Crește sprijinul pentru familiile cu copii

Ordonanța aduce și majorări ale ajutorului financiar pentru familiile cu copii, în special pentru cele cu venituri foarte mici sau care beneficiază deja de ajutor de incluziune.

Pentru familiile cu venituri nete ajustate de până la 366 de lei pe lună, sprijinul lunar devine:

186 lei pentru un copil;

pentru un copil; 372 lei pentru doi copii;

pentru doi copii; 556 lei pentru trei copii;

pentru trei copii; 741 lei pentru patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile monoparentale cu aceleași venituri reduse, ajutorul este mai mare:

227 lei pentru un copil;

pentru un copil; 451 lei pentru doi copii;

pentru doi copii; 675 lei pentru trei copii;

pentru trei copii; 900 lei pentru patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile cu venituri între 367 și 930 de lei pe lună, sprijinul va varia între 145 și 571 de lei, în funcție de numărul copiilor, iar pentru familiile monoparentale între 202 și 786 de lei.

Stimulent mai mare pentru copiii care merg la grădiniță

O altă măsură vizează copiii din familii defavorizate care frecventează grădinița. Stimulentul educațional a fost dublat, ajungând la 0,4 din indicatorul social de referință (ISR).

Cum ISR este stabilit în 2026 la 660 de lei, suma acordată este de aproximativ 264 de lei pe lună pentru fiecare copil, față de aproximativ 132 de lei anterior.

Majorări pentru copiii cu dizabilități

Ordonanța prevede și creșterea prestațiilor sociale pentru copiii cu handicap, acordate părinților sau persoanelor care îi au în îngrijire. Noile valori sunt:

aproximativ 548 de lei pentru copilul cu handicap grav ;

pentru copilul cu ; aproximativ 397 de lei pentru copilul cu handicap accentuat ;

pentru copilul cu ; aproximativ 199 de lei pentru copilul cu handicap mediu.

Când intră în vigoare majorările

Noile sume vor fi aplicate începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2026, iar plata ajutoarelor pentru pensionari va începe din mai 2026.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc sprijinirea persoanelor cu venituri reduse și protejarea familiilor vulnerabile, într-un context economic marcat de creșterea costului vieții.