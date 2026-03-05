Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Direcțiile Silvice Vaslui și Bacău vor fi comasate într-o structură regională cu sediul la Bacău

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, Hotărârea privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, act normativ inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Documentul stabilește un nou cadru de organizare teritorială și funcțională, cu scopul de a eficientiza administrarea pădurilor proprietate publică a statului și de a consolida responsabilitatea managerială.

Reorganizarea face parte din angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar respectarea jaloanelor stabilite este considerată esențială pentru evitarea unor riscuri financiare.

Potrivit actului normativ, structura administrativă a Romsilva va fi simplificată prin reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale. Măsura vizează eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional și optimizarea procesului decizional. Totodată, reorganizarea urmărește clarificarea responsabilităților, consolidarea mecanismelor de control intern și accelerarea digitalizării activităților.

În noua organizare, Direcțiile Silvice Vaslui și Bacău vor fi comasate în Direcția Silvică Regională Bacău, iar sediul central al acesteia va fi stabilit în municipiul Bacău.

Celelalte structuri regionale vor fi organizate astfel:

Direcția Silvică Regională Caraș-Severin – pentru județele Caraș-Severin și Timiș;

D.S.R. Bihor – pentru județele Arad și Bihor;

D.S.R. Gorj – pentru județele Gorj și Mehedinți;

D.S.R. Maramureș – pentru județele Maramureș și Satu Mare;

D.S.R. Cluj – pentru județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Sălaj;

D.S.R. Alba – pentru județele Alba și Hunedoara;

D.S.R. Vâlcea – pentru județele Dolj, Olt și Vâlcea;

D.S.R. Mureș – pentru județele Mureș și Sibiu;

D.S.R. Covasna – pentru județele Brașov, Covasna și Harghita;

D.S.R. Argeș – pentru județele Argeș și Teleorman;

D.S.R. Dâmbovița – pentru județele Dâmbovița și Giurgiu;

D.S.R. Prahova – pentru municipiul București și județele Ilfov și Prahova;

D.S.R. Neamț – pentru județele Neamț și Iași;

D.S.R. Suceava – pentru județele Botoșani și Suceava;

D.S.R. Vrancea – pentru județele Vrancea și Galați;

D.S.R. Buzău – pentru județele Buzău și Brăila;

D.S.R. Ialomița – pentru județele Ialomița și Călărași;

D.S.R. Tulcea – pentru județele Tulcea și Constanța.

Hotărârea introduce, de asemenea, reguli noi privind conducerea și performanța managerială. Directorii direcțiilor silvice și conducerea centrală vor fi desemnați prin concurs, pentru mandate de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii în funcție de rezultatele obținute.

Pentru directorii și șefii de ocoale silvice vor fi stabiliți indicatori de performanță financiari, nefinanciari și specifici domeniului silvic, iar evaluarea acestora va avea loc anual, menținerea în funcție fiind condiționată de îndeplinirea obiectivelor stabilite.