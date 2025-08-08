Guvernul a amânat adoptarea legii privind plata pensiilor private

Guvernul a amânat joi adoptarea proiectului de lege care reglementează modul de plată a pensiilor private, o schimbare esențială pentru milioane de români care contribuie la Pilonul II și III. Proiectul prevede limitarea retragerii integrale a sumei acumulate la pensionare, oferind în schimb posibilitatea retragerii unei sume forfetare de cel mult 25% și stabilind o perioadă de plată eșalonată de până la 10 ani, în loc de maximum 5, cum era până acum.

Potrivit proiectului, beneficiarii pensiilor private vor putea opta pentru două variante de plată: retragere programată pe maximum 10 ani sau pensie viageră, achitată pe întreaga durată de viață a beneficiarului sau, în unele cazuri, a unui supraviețuitor desemnat.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat, la finalul ședinței de Guvern, că este nevoie de adoptarea unui cadru legal care să ofere predictibilitate și siguranță pentru veniturile viitorilor pensionari. Acesta a precizat că proiectul a fost analizat în primă lectură, urmând ca de săptămâna viitoare să înceapă o consultare publică extinsă.

„Este important de menționat că textul legii este deja publicat pe site-ul Ministerului Muncii, în transparență decizională, din 10 iunie”, a adăugat Petrescu. Potrivit acestuia, ASF intenționează să organizeze o masă rotundă cu parlamentarii interesați, în contextul în care în următorii ani sute de mii de români vor îndeplini condițiile de pensionare, iar sistemul de pensii private trebuie adaptat pentru a răspunde acestei realități.

Petrescu a subliniat că România a întârziat implementarea unei legislații privind plata pensiilor private, deși acest angajament exista încă de la înființarea sistemului, în 2008. Proiectul de lege se aliniază acum standardelor internaționale din cadrul OCDE, unde retragerea forfetară este, în medie, de 25%.

În prezent, românii care se pensionează pot retrage suma acumulată integral sau în rate egale pe maximum 5 ani. Noul proiect ar urma să elimine această opțiune, introducând în schimb plăți mai predictibile și sustenabile pe termen lung.

Autoritățile estimează că în următorii 5–8 ani, odată cu atingerea vârstei de pensionare a generației „baby-boomers”, sistemul de pensii private va intra într-o nouă etapă, în care arhitectura legislativă privind decumularea va deveni esențială.