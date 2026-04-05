Gunoiul devine smart: la eco-insulele din Bacău accesul se va face cu cartelă sau cu telefonul

Începând de luni, 6 aprilie, cele 200 de eco-insule amenajate în municipiul Bacău pe parcursul anului 2025, prin finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vor deveni operaționale.

În acest context, asociațiile de proprietari au început distribuirea cartelelor de acces necesare pentru utilizarea noilor puncte de colectare. Fiecare apartament primește o cartelă personalizată, pe care este înscrisă adresa locuinței, aceasta urmând să fie folosită de fiecare dată când se aruncă deșeurile.

Autoritățile anunță că pubelele pot fi deschise și prin intermediul telefonului mobil. Persoanele care doresc acces suplimentar de pe smartphone pot descărca aplicația Techbolide. Pentru obținerea cheii de securitate a cardului aferent eco-insulei la care este arondat apartamentul, utilizatorii trebuie să completeze formularul disponibil la adresa:

https://fisiere.municipiulbacau.ro/public/insulecarduri

Reprezentanții administrației locale precizează că toate câmpurile formularului sunt obligatorii și trebuie completate cu date reale pentru generarea cheii de securitate.

Pentru o perioadă de tranziție, lângă eco-insule vor rămâne amplasate și vechile pubele și containere tip „clopot” pentru colectarea selectivă, însă acestea vor fi eliminate treptat pe parcursul anului.

Autoritățile fac apel la cetățeni să utilizeze responsabil noile eco-insule și să semnaleze eventualele cazuri de vandalism sau abandonare a deșeurilor în zona punctelor de colectare, în vederea menținerii curățeniei în oraș.