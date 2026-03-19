Grinzi din Podul Narcisa, aruncate ilegal pe malul Siretului: amendă de 60.000 lei aplicată constructorului

Comisarii Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au intervenit în urma unor sesizări primite de la cetățeni privind depozitări ilegale de deșeuri din construcții în zona inundabilă a râului Siret, în apropierea Podului de la Narcisa.

În urma controalelor efectuate în teren, autoritățile au identificat cantități semnificative de deșeuri, constând în grinzi și dale din beton cu inserție metalică. Potrivit comisarilor, acestea provin din lucrările de punere în siguranță a Pasajului Letea, cunoscut local drept Podul Narcisa.

Verificările au scos la iveală mai multe nereguli. O parte din grinzile rezultate din lucrări ar fi fost predate unei persoane fizice și abandonate pe un teren privat, fiind astfel eliminate în spații neautorizate. De asemenea, au lipsit documentele legale de transport pentru aceste deșeuri, iar constructorul nu a putut prezenta planul de gestionare a deșeurilor și nici evidența gestiunii acestora.

Pentru nerespectarea legislației de mediu, firma care execută lucrările a fost sancționată contravențional cu o amendă de 60.000 de lei pentru eliminarea și depozitarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate. Totodată, au fost aplicate avertismente pentru neîntocmirea planului de gestionare a deșeurilor, lipsa evidenței gestiunii și absența formularelor de încărcare-descărcare.

În plus, comisarii au dispus măsuri imediate, printre care interzicerea strictă a depozitării deșeurilor din construcții în alte locuri decât cele autorizate și obligativitatea predării acestora exclusiv către operatori autorizați, cu asigurarea trasabilității prin documente justificative.

Reprezentanții instituției au mulțumit cetățenilor pentru spiritul civic, subliniind că protejarea apelor și a mediului rămâne o prioritate.