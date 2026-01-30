Grigore Filip, președintele Consiliului de Administrație Aerostar, a fost desemnat Cetățean de Onoare al municipiului Bacău

Municipiul Bacău i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare lui Grigore Filip, în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la dezvoltarea industriei aeronautice românești și la consolidarea economiei locale.

Decizia a fost adoptată de Consiliul Local Bacău, în baza regulamentului privind acordarea titlurilor onorifice, având la bază o carieră profesională de peste patru decenii în ingineria aeronautică și managementul industrial.

Grigore Filip este absolvent al Facultății de Aeronave din cadrul Universității Politehnica din București și a activat timp de peste 35 de ani în cadrul Aerostar S.A., unde a ocupat funcții-cheie de conducere, inclusiv pe cele de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație. Sub coordonarea sa, Aerostar a devenit un reper regional în industria aeronautică și de apărare, un important angajator local și un partener relevant pe piața aerospațială europeană și globală.

Prin viziunea sa strategică, compania a cunoscut o dezvoltare susținută, fiind implicată atât în programe de aviație militară – mentenanță, modernizare și integrare de sisteme – cât și în producția de componente și aerostructuri pentru aviația civilă. Totodată, Aerostar a devenit un centru important de formare profesională, în strânsă legătură cu mediul educațional din Bacău.

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a salutat acordarea distincției, subliniind rolul determinant al lui Grigore Filip în afirmarea orașului pe harta industriei aerospațiale:

„Felicitări domnului Grigore Filip, directorul Aerostar timp de peste 35 de ani, pentru primirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău. Este o recunoaștere meritată pentru contribuția sa la dezvoltarea industriei aeronautice românești și impactul pozitiv avut asupra comunității locale.

Este omul care a pus Bacăul pe harta excelenței în domeniul aerospațial, prin profesionalism, viziune și consecvență, un manager care ne servește drept exemplu. Îi port respect pentru dedicare și sper ca toată experiența sa să fi fost transmisă celor care conduc în continuare această societate-brand a orașului nostru.”

Acordarea titlului de Cetățean de Onoare s-a făcut la nominalizarea Uniunii Ziariştilor Profesioniști din România, filiala Bacău.