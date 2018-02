Începând de astăzi, 1 februarie 2018, personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea protestează faţă de modul de calcul al salariilor, prin purtarea unei banderole albe pe braţul drept, fără a afecta activitatea instanţelor sau parchetelor sau programul de lucru cu cetăţenii. “Principalul motiv de nemulţumire îl constituie faptul că, în urma transferului contribuţiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat, grefierii cu vechime mai mare de 15 ani în muncă şi în funcţie vor suferi o scădere a salariului net cu sume cuprinse între 36 şi 500 lei, cu toate că, Ministrul muncii şi justiţiei sociale a asigurat că în sistemul bugetar nu va avea loc o scădere a salariilor, ci o creştere graduală”, arată, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Asociaţiei Grefierilor din Romania. Şi în Bacău, grefierii au purtat banderole albe în semn de protest faţă de modificările legislative. Angajaţii din acest sistem consideră că sunt discriminaţi faţă de celelalte categorii profesionale, în condiţiile în care doar acestei categorii profesionale bugetare nu i-au fost majorate salariile (ultima creştere salarială având loc în data de 1 decembrie 2015, când s-a aplicat pentru întreg sistemul bugetar o creştere salarială de 10%), reclamă ei.

Conducerea sindicatului care îi reprezintă susţine că Ministerul Justiţiei a fost sesizat cu privire la aceste probleme, fără a adopta însă o poziţie oficială în vederea rezolvării problemei. Dacă situaţia nu se va rezolva în zilele ce urmează, grefierii sunt hotărâţi să apeleze la mişcări de protest, inclusiv prin întreruperea temporară a activităţii.

