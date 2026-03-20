Grădinița „Crai Nou” din Comănești intră în reparații capitale după 75 de ani

Clădirea grădiniței „Crai Nou”, construită în 1951, cu o suprafață de 971,80 mp, nu a beneficiat până în prezent de reparații capital. Iar acum, un nou proiect important pentru educația din Comănești intră în etapa de execuție.

Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a postat pe pagina de facebook a Primăriei Comănești că a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul: „Reabilitare moderată a clădirii Crai Nou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău”, și că în cel mai scurt timp, lucrările de execuție vor începe la Grădinița cu program prelungit „Crai Nou”.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord–Est 2021–2027 – Prioritatea 6: O regiune educată.

Valoarea totală a investiției: 8.889.295,77 lei, din care:

▪ 7.616.938,70 lei – finanțare nerambursabilă

▪ 1.272.357,07 lei – contribuția Consiliului Local Comănești

Investiția prevede:

✔ reabilitarea și modernizarea clădirii

✔ refacerea finisajelor interioare și exterioare

✔ înlocuirea tâmplăriei

✔ termoizolarea clădirii și creșterea eficienței energetice

✔ modernizarea instalațiilor sanitare

✔ montarea unui sistem de panouri fotovoltaice

✔ dotarea completă a grădiniței cu mobilier și echipamente moderne

✔ digitalizarea spațiilor educaționale prin echipamente TIC

Primarul Viorel MIron a subliniat că acest proiect va transforma unitatea într-un spațiu educațional modern, sigur și adaptat nevoilor copiilor.