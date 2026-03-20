vineri, 20 martie 2026
type here...

Grădinița „Crai Nou” din Comănești intră în reparații capitale după 75 de ani

Deșteptarea

Clădirea grădiniței „Crai Nou”, construită în 1951, cu o suprafață de 971,80 mp, nu a beneficiat până în prezent de reparații capital. Iar acum, un nou proiect important pentru educația din Comănești intră în etapa de execuție.

Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a postat pe pagina de facebook a Primăriei Comănești că a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul: „Reabilitare moderată a clădirii Crai Nou din strada Liceului, orașul Comănești, județul Bacău”, și că în cel mai scurt timp, lucrările de execuție vor începe la Grădinița cu program prelungit „Crai Nou”.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord–Est 2021–2027 – Prioritatea 6: O regiune educată.

Valoarea totală a investiției: 8.889.295,77 lei, din care:

▪ 7.616.938,70 lei – finanțare nerambursabilă

▪ 1.272.357,07 lei – contribuția Consiliului Local Comănești

Investiția prevede:

reabilitarea și modernizarea clădirii

refacerea finisajelor interioare și exterioare

înlocuirea tâmplăriei

termoizolarea clădirii și creșterea eficienței energetice

modernizarea instalațiilor sanitare

montarea unui sistem de panouri fotovoltaice

dotarea completă a grădiniței cu mobilier și echipamente moderne

digitalizarea spațiilor educaționale prin echipamente TIC

Primarul Viorel MIron a subliniat că acest proiect va transforma unitatea într-un spațiu educațional modern, sigur și adaptat nevoilor copiilor.

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.