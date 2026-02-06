Ghimeș-Făget: utilaj și material lemnos confiscate de polițiști

La data de 4 februarie, polițiștii din cadrul Postul de Poliție Ghimeș-Făget au depistat în flagrant delict un bărbat de 49 de ani, din localitate, bănuit că ar fi tăiat ilegal și sustras material lemnos din fondul forestier.

Potrivit cercetărilor, acesta ar fi exploatat ilegal un volum de aproximativ 21 de metri cubi de material lemnos, din pădurea aparținând Ocolul Silvic Ciobănuș.

Materialul lemnos, evaluat la 5.500 de lei, a fost confiscat și predat reprezentanților ocolului silvic. Totodată, polițiștii au indisponibilizat utilajul de tip TAF folosit pentru transportul lemnului în fondul forestier.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și furt de arbori, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta.