Gheorghe Piperea (AUR) critică legile austerității: „Un profesor cu 30 de ani vechime va pierde 1000 de lei/lună”

Europarlamentarul AUR, avocatul Gheorghe Piperea, a realizat o analiză critică cu privire la impactul pe care legile austerității „bolojaniene” îl au asupra românilor. Acesta arată modul în care prin măsurile luate, Guvernul Bolojan afectează una dintre categoriile esențiale ale statului, și anume profesorii.

„Prin legile austerității „bolojaniene”, salariul profesorilor scade de la 54 de lei/oră, la 30 de lei/oră. Un profesor cu 30 de ani vechime va pierde 1000 de lei/lună.

Inflația: 20% pe produse și servicii de bază (și acesta e doar începutul inflației galopante). Ratele la bănci: dublate. Facturile la utilități: dublate sau chiar triplate. Costul transportului și carburantului: cu 60% mai mare, numai anul acesta. La anul – Dumnezeu cu mila”, a arătat eurodeputatul AUR.

Potrivit acestuia, așa arată în viziunea guvernării PNL-PSD-USR-UDMR România educată și onestă.

Totodată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gheorghe Piperea precizează că Ministerul Transporturilor anunță majorarea cu 40% a prețului transportului în comun, ceea ce va duce la o presiune mai mare pe românii care fac naveta.

„În București s-a anunțat deja că transportul în comun va costa cu 40% mai mult. Prețul unei călătorii metrou plus STB va crește de la 5 la 7 lei. Pentru profesorii (mai ales suplinitori, deci prost plătiți) care vor fi nevoiți să facă naveta la mai multe școli pentru a completa noua normă didactică și pentru studenții trimiși de minister să muncească part time din lipsă de bursă va fi un an școlar, respectiv, universitar de vis. Poate chiar anul abandonului…

„De fapt, cum spuneam, costul transportului plus combustibilul se va majora în termeni reali cu 60%, căci inflația pe produsele și serviciile de baza va crește cu 20%”, a subliniat europarlamentarul AUR.

Gheorghe Piperea menționează că, dacă ar fi decident, „aș face ca transportul în comun să fie gratis pentru bucureșteni. Aglomerația și poluarea din oraș, plus sărăcia, ar putea fi astfel diminuate”.