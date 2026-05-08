Gestionarea câinilor fără stăpân din Bacău, propusă pentru concesionare către societatea municipală; proiectul ajunge pe masa Consiliului Local

Consiliul Local al municipiului Bacău va dezbate în ședința din 13 mai un proiect de hotărâre privind delegarea directă, prin concesiune, a gestiunii Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău.

Potrivit proiectului, activitatea serviciului public aflat în prezent în subordinea municipalității va înceta odată cu semnarea contractului de delegare. Totodată, contractele individuale de muncă ale personalului specializat din cadrul serviciului vor înceta de drept, urmând ca angajații să fie preluați de societatea municipală prin încheierea unor noi contracte de muncă.

Documentul prevede și abrogarea oricăror dispoziții contrare odată cu adoptarea hotărârii.

Proiectul vine într-un context tensionat, după mai multe controverse legate de modul în care ar urma să fie gestionată activitatea privind câinii fără stăpân în municipiu. În ultimele luni, iubitori ai animalelor și reprezentanți ai unor organizații de protecție a animalelor au criticat ideea concesionării serviciului către societatea municipală, invocând temeri legate de transparență, condițiile din adăposturi și modul în care vor fi respectate standardele privind bunăstarea animalelor.

De asemenea, în spațiul public au existat dispute privind eficiența actualului sistem, costurile gestionării câinilor fără stăpân și lipsa unor soluții pe termen lung pentru reducerea numărului de animale abandonate.

Reprezentanții municipalității susțin însă că delegarea serviciului către societatea aflată în subordinea Consiliului Local ar urma să permită o gestionare mai eficientă și o coordonare administrativă mai bună a activităților specifice.

Proiectul va fi supus votului consilierilor locali în cadrul ședinței ordinare programate pentru 13 mai.