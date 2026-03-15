George Genoiu, figură importantă a culturii băcăuane, omagiat la Academia Română

Academia Română organizează luni, începând cu ora 11.00, în Clubul Academicienilor, sesiunea omagială intitulată „Solfegiu în G major – George Genoiu și cultura dialogului”, dedicată evocării personalității dramaturgului și editorului George Genoiu.

Evenimentul este organizat de Secția de Filologie și Literatură și de Secția de Arte, Arhitectură și Audiovizual ale Academiei Române și își propune să readucă în atenția publicului contribuția scriitorului la viața culturală românească și rolul dialogului intelectual în configurarea spațiului cultural contemporan.

La sesiunea omagială vor susține alocuțiuni mai multe personalități ale mediului academic și cultural, printre care acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, prof. univ. dr. Ioan Cristescu, director general al Muzeul Național al Literaturii Române, scriitoarea Aura Christi, redactor-șef al revistei Contemporanul, criticul de teatru și scriitorul Ioan Cocora și istoricul literar Ioan Dănilă.

La eveniment va participa și Cristina Breahnă‑Pravăț, președinta Consiliul Județean Bacău, care va susține o intervenție dedicată rolului dramaturgului în arhitectura culturală a Bacăului și a României, precum și contribuției sale la consolidarea identității revistei Ateneu.

Sesiunea va fi moderată de prof. univ. dr. Otilia Sârbu, secretar științific al Secției de Filologie și Literatură a Academiei Române, iar gazda evenimentului este scriitorul și regizorul Cezar Genoiu, fiul dramaturgului.

Organizatorii subliniază că manifestarea își propune să evidențieze contribuția lui George Genoiu la cultura română și la dinamica dialogului intelectual, într-un moment de reflecție asupra valorilor culturale care au marcat viața literară a ultimelor decenii.

Participarea conducerii Consiliului Județean Bacău la acest eveniment reflectă preocuparea administrației locale pentru susținerea culturii și promovarea valorilor culturale asociate orașului și județului Bacău în spațiul cultural național.

Cine a fost George Genoiu

George Genoiu (1933–2016) a fost dramaturg, publicist și editor român, una dintre figurile importante ale vieții culturale din Bacău. A fost puternic legat de revista Ateneu, una dintre cele mai importante publicații culturale regionale, la dezvoltarea și prestigiul căreia a contribuit timp de mai multe decenii.

Autor de piese de teatru, eseuri și articole culturale, George Genoiu s-a remarcat prin preocuparea constantă pentru dialogul cultural și pentru promovarea literaturii române contemporane. Activitatea sa editorială și dramaturgică a avut un rol semnificativ în consolidarea mediului cultural din Moldova și în promovarea unor nume importante ale literaturii române.

Prin scrierile sale și prin activitatea de animator cultural, George Genoiu a rămas o prezență importantă în peisajul literar românesc, fiind considerat unul dintre intelectualii care au contribuit la dezvoltarea vieții culturale băcăuane în a doua jumătate a secolului XX.