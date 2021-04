Să vedeți istorie, fraților! M-am vaccinat. Săptămâna trecută, pe la vreo miercuri. Prima doză. Cu Pfizer. N-au fost probleme. Adică n-au fost probleme medicale. Nu tu febră, nu tu amețeli, nu tu dureri de cap. Bun, adevărul e că am și avut grijă să respect indicațiile: fără alcool, fără băi fierbinți, fără…fără… Și totuși, să vedeți ce mi s-a întâmplat că-i tare de tot! Sâmbătă pe la prânz, am vrut să dau drumul la televizor, numai că nu găseam telecomanda. Din întâmplare, absolut din întâmplare, am întins mâna stângă – cea cu vaccinul – spre televizor și acesta s-a deschis automat! Am crezut că e o simplă potrivire, așa că, după ce l-am stins din telecomandă – că între timp am dibuit telecomanda căzută între pernele canapelei – am întins din nou mâna către televizor. Și din nou s-a aprins, fratele meu alb! În vreun sfert de oră am devenit expert: mâna întinsă cu palma întoarsă către tavan pornește TV-ul, mâna întinsă cu pumnul strâns îl închide. Șmecher, nu?

Duminică, alta. Una și mai și: m-a sunat prietenul Iulică zis Arșinel și, deși eu mă aflam întins pe pat, iar telefonul era pe masă, la trei-patru metri distanță, l-am putut deschide doar întinzând mâna către el, fără să-l ating. Ba am mai și putut vorbi la el de la distanță. Ce-i drept, au apărut unele perturbări în convorbire, dar asta doar pentru că Iulică e vaccinat cu Astra Zeneca, iar eu cu Pfizer. De înțeles însă, am putut să ne înțelegem. Mai nașpa a fost când a interferat cu noi unul vaccinat cu Moderna, că nu mai era rost să ne deslușim. Dar toate astea n-au fost nimic pe lângă faza cu mașina de spălat. Mă credeți sau nu, aflați că am pornit mașina fără să o mai bag în priză. Totul e să țin palma dreaptă bine apăsată pe bicepsul vaccinat, iar cu mâna stângă să ating ușor butonul de pornire al mașinii de spălat. Deocamdată, funcționează doar programul de spălat la 30 de grade, dar până de Paște sigur mă perfecționez și la cel de 45.

Spuneți și voi dacă nu-i marfă de marfă: nu mai am nevoie de baterie la telecomandă sau de curent electric la mașina de spălat și bag pariu că voi putea renunța și la abonamentul telefonic. Mai ales după rapel! Apropo, adineaori, mi s-a reamintit printr-un sms că sunt programat la „șrapnel” pe 12 mai. I-am corectat pe băieți, scriindu-le că e vorba de rapel, nu de șrapnel. Politicoși, mi-au explicat că-i vorba chiar de șrapnel: „Odată cu a doua doză vă implementăm și o bucățică dintr-un șrapnel rămas din Al Doilea Război Mondial. Ajută la semnal”. Păi dacă ajută, atunci să fie primit! Îi sparg pe toți. Ai auzit, băi Robocoape? Alo, Robocoape, mă auzi? Aloo…