Gala Educației – 1.000 de laureați din Educația Băcăuană, recompensați pentru excelență

Aproximativ 1.000 de laureați din educația băcăuană, dintre care circa 700 de elevi și 300 de profesori, au fost celebrați în cadrul Galei Performanței Școlare, un eveniment de amploare organizat de Consiliul Județean Bacău, dedicat recunoașterii excelenței în educație.

Imaginile de la gală surprind emoția, mândria și bucuria unor tineri care au demonstrat că talentul, munca și perseverența pot transforma visurile în rezultate remarcabile, alături de profesorii care i-au îndrumat cu profesionalism și devotament. Gala a devenit, astfel, un simbol al respectului față de cei care duc mai departe prestigiul educației băcăuane.

„Educația băcăuană merge mai departe prin oameni care cred, care studiază și care inspiră prin rezultate deosebite. Iar datoria noastră, ca administrație, este să fim alături de ei, să îi susținem și să le oferim respectul pe care îl merită. Fie ca viitorul județului Bacău să se scrie, cât mai des, prin povești de succes precum cea a lui Alexandru Ioan Jicu – Elevul Anului 2025, cu numeroase medalii obținute la olimpiade internaționale, europene și balcaniade, la Fizică, Matematică, Biologie, Chimie, Astronomie, Astrofizică și alte științe”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președintele Consiliului Județean Bacău.

Elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri naționale și internaționale, precum și la examenele școlare, au fost aplaudați alături de profesorii lor, considerați adevărați mentori ai performanței. Aceștia s-au aflat în centrul atenției, fiind recunoscuți public pentru contribuția esențială adusă formării noilor generații.

Gala Performanței Școlare reprezintă nu doar un gest de apreciere și recunoștință, ci și o investiție în viitorul comunității. Prin această inițiativă, Consiliul Județean Bacău a recompensat munca, talentul și rezultatele elevilor și profesorilor merituoși, care au obținut, în anul școlar 2024–2025, performanțe remarcabile la olimpiade și concursuri aprobate de Ministerul Educației.

Educația rămâne una dintre prioritățile județului Bacău, iar această gală confirmă angajamentul administrației județene de a susține excelența, de a încuraja performanța și de a construi, pas cu pas, un viitor bazat pe cunoaștere și valori autentice.