Polițiștii Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat de 45 de ani, din localitate, a fost victima infracțiunii de tâlhărie, comisă asupra sa de către o persoană de sex masculin. Cu ocazia verificărilor efectuate a rezultat că la data de 04 ianuarie a.c., în jurul orei 19.30, victima se deplasa pe drumul sătesc către locuinţa sa, moment în care, în urma unor discuţii purtate cu un localnic, acesta din urmă l-a deposedat prin acte de violenţă de un telefon mobil, 300 de euro şi 120 de lei. Din investigaţiile efectuate, polițiștii au identificat și reținut persoana în cauză, un tânăr de 26 de ani, din comuna Traian. Faţă de acesta s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău cu propunere de arestare preventivă.

