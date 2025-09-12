Fundația de Sprijin Comunitar lansează proiectul „O viață decentă și activă pentru seniorii nostri!”

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii sociale din județul Bacău, anunță lansarea proiectului „O viață decentă și activă pentru seniorii nostri!”, destinat persoanelor vârstnice din municipiul Bacău și din comunele limitrofe – proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025 conform Legii nr. 350/2005. Prin acest proiect, Fundația de Sprijin Comunitar, își propune să răspundă unor nevoi importante ale seniorilor, oferind acestora servicii moderne și inovatoare care să le îmbunătățească calitatea vieții, să prevină izolarea socială și să promoveze participarea activă la viața comunității.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini 50 de persoane vârstnice, beneficiari ai Centrului de zi „Dr. Ștefan Ciobanu”, printr-un program complex de activități menite să le ofere nu doar sprijin fizic și medical, ci și oportunități de socializare, dezvoltare personală și reintegrare în viața culturală și comunitară. În cadrul proiectului, seniorii vor participa la întâlniri de socializare, sesiuni de recuperare prin kinetoterapie și gimnastică medicală, ateliere de artă și teatru, cursuri de inițiere în utilizarea tehnologiei digitale și activități educaționale dedicate unui stil de viață sănătos. De asemenea, este prevăzută organizarea unei excursii culturale de o zi la Iași, care le va oferi ocazia de a redescoperi frumusețea patrimoniului cultural și spiritual românesc.

Un alt aspect important al proiectului îl constituie modernizarea și dotarea Centrului de zi „Dr. Ștefan Ciobanu”, astfel încât activitățile să se desfășoare în condiții optime, iar beneficiarii să aibă parte de un spațiu adaptat nevoilor lor. Totodată, echipa de profesioniști a FSC va fi sprijinită printr-o sesiune de formare specializată, la care vor participa 30 de persoane – angajați ai centrului și ai serviciului de îngrijiri la domiciliu – pentru a-și dezvolta competențele profesionale și pentru a răspunde mai bine nevoilor seniorilor

Proiectul va aduce și o puternică dimensiune comunitară. De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, la 1 octombrie, FSC va organiza o conferință tematică ce va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice, ai organizațiilor neguvernamentale și ai comunității locale, alături de seniori și aparținători. Această conferință va fi urmată de o seară festivă dedicată vârstnicilor, cu momente culturale, expoziții de artă și un program special pregătit de beneficiari, voluntari și echipa FSC.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului vizează creșterea calității vieții seniorilor, consolidarea relațiilor intergeneraționale și îmbunătățirea stării de sănătate și de bine a acestora. Prin aceste activități, persoanele vârstnice își vor dezvolta abilități noi, își vor redobândi încrederea în forțele proprii și vor avea ocazia să rămână active și implicate în comunitate. În același timp, FSC își consolidează capacitatea de a oferi servicii sociale integrate, adaptate la nevoile în continuă schimbare ale beneficiarilor.

Valoarea totală a proiectului este de 159.250 lei, din care 127.400 lei reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Bacău. Restul sumei este asigurat de Fundația de Sprijin Comunitar prin contribuție proprie și surse atrase.

Proiectul se desfășoară in perioada 2 Septembrie 2025-14 Noiembrie 2025 și va aduce beneficii directe pentru persoanele vârstnice implicate, dar și un impact pozitiv pe termen lung, la nivel comunitar.

„Ne dorim ca prin acest proiect să aducem un plus de valoare și respect vieții persoanelor vârstnice. Credem că seniorii merită nu doar servicii sociale de calitate, ci și recunoașterea rolului lor în comunitate, sentimentul de apartenență și ocazia de a-și trăi anii de maturitate cu demnitate și bucurie”, a declarat Gabriela Achihai, președinte FSC.

Fundația de Sprijin Comunitar activează din anul 1997 și oferă zilnic servicii sociale și medicale pentru peste 2.000 de beneficiari – copii, tineri, persoane vârstnice și familii aflate în dificultate. Cu o echipă formată din peste 160 de angajați și 350 de voluntari, FSC este astăzi un reper în domeniul social și un sprijin constant pentru comunitatea băcăuană.