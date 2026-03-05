Fotbalul băcăuan la 360 grade

După o iarnă în alb, avem, în sfârșit, verde! Verdele ierbii. Și al… semaforului, care dă undă liberă, din acest final de săptămână, și ligii a patra. Deschizătoare de drum s-a dovedit Liga 2. Autoare a unei victorii importante, cu 1-0, pe terenul Metalului Buzău, în primul meci oficial al anului, derulat în condiții de iarnă autentică, FC Bacău, reprezentanta județului în eșalonul secund nu a reușit să bifeze al patrulea succes consexcutiv în campionat, remizând sâmbătă, în ultima zi de februarie, pe teren propriu, în compania Gloriei Bistrița. Un rezultat just la cum s-au derulat ostilitățile pe terenul de la Ruși Ciutea. Și, oricum, un rezultat care prelungește la opt seria meciurilor fără înfrângere a „alb-roșilor” în campionat. Serie care este însă amenințată vineri, 6 martie, atunci când, de la ora 17.00 (în direct la TV), FC Bacău va evolua pe terenul celei de-a treia clasate, FC Voluntari. Calculul hârtiei dă drept favorită echipa gazdă, însă hârtia este făcută și să se mai rupă, nu? Coborând la nivelul Ligii 3, în Seria 1, care s-a reluat weekendul trecut, Aerostar a câștigat cu 3-1 derby-ul citadin cu FC Bacău 2 disputat la… Buhuși. Succesul, bifat chiar la debutul lui Andrei Întuneric în calitate de antrenor principal, îi menține pe „aviatori” în cursa pentru play-off, în ciuda unui program dificil, care prevede o deplasare la Vaslui runda viitoare. Deplasare grea și pentru Viitorul Onești. „Alb-verzii”, după succesul cu 2-1 contra vasluienilor ce i-a dus la cota 30 de puncte, vor evolua sâmbătă, 7 martie, în fieful vice-liderei Cetatea Suceava. În fine, așa cum aminteam, din acest weekend se reia și campionatul Ligii 4. Se reia însă cu o echipă în minus, Bamirom Dumbrăveni retrăgându-se din campionat. Prima rundă din 2026 are drept cap de afiș întâlnirea de la Buhuși, dintre a treia clasată, FC Bubu și lidera fără punct pierdut, CS Bârsănești, care sâmbăta trecută, într-o restanță din etapa 15 s-a impus cu 4-1 contra Moineștiului.

Liga 2

Rezultatele etapei 19: Steaua București- CSM Slatina 2-1, FC Bacău- Gloria Bistrița 1-1, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe- CSM Reșița 5-0, Corvinul Hunedoara- CS Dinamo București 2-2, CSC Șelimbăr 1599- Concordia Chiajna 1-0, CSM Olimpia Satu- Mare- CS Tunari 1-1, CSC Dumbrăvița- Politehnica Iași 1-0, AFC Câmpulung Muscel 2022- CS Afumați 0-3, Ceahlăul Piatra Neamț- FC Voluntari 1-5, ASA Târgu-Mureș- Metalul Buzău 1-0, Chindia Târgoviște- FC Bihor Oradea 1-0.

Programul etapei 20, penultima din sezonul regular

Vineri, 6 martie, ora 17.00 : FC Voluntari- FC Bacău.

Sâmbătă, 7 martie, ora 11.00 : CSM Slatina- Ceahlăul Piatra Neamț, CS Afumați- Steaua București, Politehnica Iași- AFC Câmpulung Muscel 2022, Concordia Chiajna- Olimpia Satu Mare, CS Dinamo București- CSC Șelimbăr 1599. Ora 12.00 : FC Bihor Oradea- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Ora 15.00 : CS Tunari- CSC Dumbrăvița.

Duminică, 8 martie, ora 11.00 : Metalul Buzău- Gloria Bistrița. Ora 12.00 : CSM Reșița- Corvinul Hunedoara.

Luni, 9 martie, ora 17.00 : ASA Târgu-Mureș- Chindia Târgoviște.

Clasament: 1) Corvinul Hunedoara 47p., 2) Sepsi Sfântu-Gheorghe 42p., 3) FC Voluntari 39p., 4) FC Bihor Oradea 38p., 5) ASA Târgu-Mureș 36p. (golaveraj 37-20), 6) Chindia Târgoviște 36p. (34-17), 7) Steaua București 33p., 8) CSM Reșița 32p., 9) Metalul Buzău 29p., 10) Politehnica Iași 28p., 11) CS Afumați 27p. (28-24), 12) FC Bacău 27p. (23-23), 13) Concordia Chiajna 24p., 14) CSM Slatina 23p., 15) CSC Dumbrăvița 21p., 16) Gloria Bistrița 20p., 17) CSC Șelimbăr 1599 19p., 18) Ceahlăul Piatra Neamț 18p., 19) CS Dinamo București 13p., 20) CS Tunari 12p., 21) Olimpia Satu Mare 11p., 22) AFC Cîmpulung Muscel 2022 10p.

Liga 3/ Seria 1

Rezultatele etapei 18: Aerostar Bacău- FC Bacău 2 3-1, ACS USV Iași- Știința Miroslava 1-1, Șoimii Gura Humorului- CSM Bucovina Rădăuți 1-0, CSM Adjud 1946- AFC Odorheiu Secuiesc 0-0, Viitorul Onești- CSM Vaslui 2-1, CS Gheorgheni- Cetatea 1932 Suceava 0-4.

Programul etapei viitoare

Vineri, 6 martie, ora 15.00 : FC Bacău 2- CSM Adjud 1946, AFC Odorheiu Secuiesc- Șoimii Gura Humorului.

Sâmbătă, 7 martie, ora 15.00 : CS Gheorgheni- ACS USV Iași, Cetatea 1932 Suceava- Viitorul Onești, CSM Vaslui- Aerostar Bacău, CSM Bucovina Rădăuți- Știința Miroslava.

Clasament: 1) Șoimii Gura Humorului 46p., 2) Cetatea 1932 Suceava 38p., 3) Viitorul Onești 30p., 4) Știința Miroslava 27p., 5) Odorheiul Secuiesc 26p., 6) CSM Vaslui 25p. (golaveraj 27-26), 7) Aerostar Bacău 26p. (25-31), 8) CSM Bucovina Rădăuți 34p., 9) ACS USV Iași 22p., 10) CSM Adjud 1946 17p., 11) CS Gheorgheni 15p., 12) FC Bacău 2 8p.

Liga 4

Programul etapei 16, prima din 2026

Sâmbătă, 7 martie, ora 11.00 : AS Negri- ACS Gauss Bacău, CSM Moinești- Vulturul Măgirești, ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Flamura Roșie Sascut. Ora 15.00 : AFC Bubu- CS Bârsănești (teren Baza Sportivă Buhuși), Sportul Horgești- AS Măgura Cașin.

Duminică, 8 martie, ora 11.00 : Recolta Urechești- Bradul Mânăstirea Cașin, Voința Bacău- UZU Dărmănești (teren Baza Nautică Șerbănești), CS Faraoani- CS Dofteana, Gloria Zemeș- AFC Unirea Bacău.

CS Măgura Târgu-Ocna și Viitorul Dămienești stau.

Clasament: 1) CS Bârsănești 42p., 2) AS Negri 37p., 3) AFC Bubu 35p. (golaveraj 77-6), 4) Vulturul Măgirești 35p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 29p. (44-19), 6) Gloria Zemeș 29p. (49-28), 7) Voința Bacău 24p., 8) CS Dofteana 23p., 9) CSM Moinești 22p., 10) UZU Dărmănești 18p. (28-28), 11) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-34), 12) Măgura Târgu-Ocna 17p., 13) Sportul Horgești 16p., 14) Bradul Mânăstirea Cașin 15p., 15) AFC Unirea Bacău 14p. (24-39), 16) CS Faraoani 14p. (21-38), 17) AS Măgura Cașin 12p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.

Dan Sion