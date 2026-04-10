Fotbalul băcăuan la 360 de grade

Etapa a doua din play-out-ul Ligii 2 a adus prima înfrângere pentru FC Bacău după o suită de 11 meciuri fără înfrângere în campionat. Băcăuanii au cedat cu 1-0 derby-ul Grupei B susținut, sâmbăta trecută, pe terenul liderei CSM Reșița, dar au posibilitatea de a-și relua parcursul bun vineri, 10 aprilie, de la ora 11.00, atunci când vor întâlni în propriul fief, la Ruși Ciutea, pe Olimpia Satu Mare. În Liga 3, una caldă și două reci pentru reprezentantele județului. Dacă Viitorul Onești a început play-off-ul cu o victorie (2-0 acasă, cu Sepsi Sfântu-Gheorghe 2), în schimb Aerostar și FC Bacău 2 au debutat în play-out cu înfrângeri externe: 1-3 la Iași, respectiv 1-2 la Vaslui. Runda aceasta, programată în Vinerea Mare, le va aduce față în față pe FC Bacău 2 și Aerostar. În fine, Liga 4, care a consemnat o schimbare de lideră la finalul săptămânii trecute (AS Negri preluând șefia în dettrimentul Bârsăneștiului), va pune punct în acest weekend sezonului regular, campionatul județean urmând să continue cu play-off și play-out.

Liga 2/ Play-off

Rezultatele etapei a doua : Steaua București- Chindia Târgoviște 2-0, FC Bihor Oradea- FC Voluntari 0-2, Corvinul Hunedoara- Sepsi Sfântu-Gheorghe 0-1.

Clasament : 1) Corvinul Hunedoara 56p., 2) Sepsi Sfântu-Gheorghe 50p., 3) FC Vountari 45p., 4) Steaua București 42p., 5) FC Bihor Oradea 39p. (golaveraj 0-5), 6) Chindia Târgoviște 39p. (1-7).

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 aprilie, ora 13.30 : Chindia Târgoviște- FC Bihor Oradea. Ora 16.00: FC Voluntari- Corvinul Hunedoara. Sâmbătă, 11 aprilie, ora 12.30: Sepsi Sfântu-Gheorghe- Steaua București.

Liga 2/ Play-out, Grupa A

Rezultatele etapei a doua : ASA Târgu-Mureș- Metalul Buzău 1-4, CS Dinamo București- Politehnica Iași 0-1, Ceahlăul Piatra Neamț- Gloria Bistrița 0-3, AFC Câmpulung Muscel 1922- CSM Slatina 0-4.

Clasament : 1) ASA Târgu-Mureș 40p., 2) Metalul Buzău 38p., 3) Politehnica Iași 37p., 4) CSM Slatina 32p., 5) Gloria Bistrița 29p., 6) Ceahlăul Piatra Neamț 18p., 7) CS Dinamo București 16p., 8) AFC Câmpulung-Muscel 10p.

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 aprilie, ora 11.00 : CSM Slatina- Ceahlăul Piatra Neamț, Gloria Bistrița- CS Dinamo București, Politehnica Iași- ASA Târgu-Mureș, Metalul Buzău- AFC Câmpulung Muscel.

Liga 2/ Play-out, Grupa B

Rezultatele etapei a doua : CSM Reșița- FC Bacău 1-0, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița 3-2, CSC Șelimbăr- Concordia Chiajna 0-2, CS Tunari- CS Afumați 0-4.

Clasament : 1) CSM Reșița 39p., 2) FC Bacău 36 p., 3) CS Afumați 30p. (golaveraj4-1), 4) Concordia Chiajna 30p. (3-0), 5) CSC Dumbrăvița 25p., 6) CSC Șelimbăr 1599 23p., 7) Olimpia Satu Mare 17p., 8) CS Tunari 16p.,

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 aprilie, ora 11.00 : FC Bacău- Olimpia Satu-Mare, CSC Dumbrăvița- CSC 1599 Șelimbăr, Concordia Chiajna- CS Tunari, CS Afumați- CSM Reșița.

Liga 3, Seria 1/ play-off

Rezultatele etapei 1 : Cetatea 1932 Suceava- KSE Târgu-Secuiesc 3-1, Șoimii Gura Humorului- Sporting Liești 0-0, Viitorul Onești- Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2 2-0, Știința Miroslava- CS Blejoi 3-0.

Clasament : 1) Sporting Liești 16p., 2) Șoimii Gura Humorului 14p., 3) Cetatea 1932 Suceava 13p., 4) KSE Târgu-Secuiesc 11p., 5) Viitorul Onești 10p., 6) Știința Miroslava 7p., 7) Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2 5p., 8) CS Blejoi 2p.

Programul etapei viitoare/ vineri, 10 aprilie, ora 17.00 : Sporting Liești- Cetatea 1932 Suceava, KSE Târgu-Secuiesc- Viitorul Onești, Sepsi OSK Sfântu-Gheorghe 2- Știința Miroslava, CS Blejoi- Șoimii Gura Humorului.

Liga 3, Seria 1/ play-out

Rezultatele etapei 1 : AS USV Iași- Aerostar Bacău 3-1, AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Adjud 1946 0-0, CSM Bucovina Rădăuți- CS Gheorgheni 0-1, CSM Vaslui- FC Bacău 2 2-1.

Clasament : 1) CSM Vaslui 33p., 2) ACS USV Iași 31p. (golaveraj 3-1), 3) AFC Odorheiu Secuiesc 31p. (0-0), 4) CSM Bucovina Rădăuți 29p., 5) CS Gheorgheni 27p., 6) Aerostar Bacău 25p., 7) CSM Adjud 1946 22p., 8) FC Bacău 2 12p.

Programul etapei viitoare/ vineri, 15 aprilie, ora 15.00 : CS Gheorgheni- ACS USV Iași. Ora 17.00: CSM Vaslui- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Adjud 1946- CSM Bucovina Rădăuți, FC Bacău 2- Aerostar Bacău.

Liga 4

Rezultatele etapei 20 : AS Negri- CS Măgura Târgu-Ocna 3-2, AFC Bubu Bacău- UZU Dărmănești 10-0, CS Faraoani- Bradul Mânăstirea Cașin 3-1, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Dofteana 3-0, Recolta Urechești- Voința Bacău 0-2, Gloria Zemeș- Vulturul Măgirești 1-4, Sportul Horgești- CS Bârsănești 1-1, AS Măgura Cașin- Viitorul Dămienești 10-0, AFC Unirea Bacău- Flamura Roșie Sascut 3-1. CSM Moinești și Gauss Bacău au stat.

Programul etapei viitoare, ultima din sezonul regular/ vineri, 10 aprilie, ora 17.00 : Flamura Roșie Sascut- Recolta Urechești, Viitorul Dămienești- AFC Unirea Bacău, Gauss Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren Săucești), CS Măgura Târgu-Ocna- CS Faraoani, Voința Bacău- AS Negri (teren Baza Nautică, Șerbănești), Bradul Mânăstirea Cașin- CSM Moinești. Sâmbătă, 11 aprilie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Sportul Horgești. Ora 15.00 : CS Bârsănești- AS Măgura Cașin, CS Dofteana- Gloria Zemeș. UZU Dărmănești și AFC Bubu Bacău stau.

Clasament : 1) AS Negri 52p., 2) CS Bârsănești 50p., 3) AFC Bubu 47p., 4) Vulturul Măgirești 44p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 41p., 6) Voința Bacău 37p., 7) Gloria Zemeș 36p., 8) CS Dofteana 30p., 9) CS Măgura Târgu-Ocna 27p. (golaveraj 55-39), 10) AS Măgura Cașin 27p. (51-41), 11) CSM Moinești 25p., 12) UZU Dărmănești 24p., 13) CS Faraoani 23p., 14) Sportul Horgești 22p. (47-57), 15) AFC Unirea Bacău 22p. (37-48), 16) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-46), 17) Bradul Mânăstirea Cașin 18p. (32-48), 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 2p.