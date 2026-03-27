Fotbalul băcăuan la 360 de grade

De toate pentru toți weekendul trecut, în fotbalul băcăuan la nivel de seniori. Începând cu reușita divizionarei secunde, FC Bacău, ajunsă la al 11-lea rezultat util consecutiv în campionat. O serie fantastică a băcăuanilor, care a început toamna trecută și a însumat- cel puțin până acum- opt victorii și trei remize. În prima etapă din play-out, „alb-roșii” s-au impus cu 1-0 în fața Tunariului, grație golului înscris de Aftanache în min. 72 și au ajuns astfel la 36 de puncte, atât cât totalizează și lidera Seriei B, CSM Reșița, pe care FC Bacău o va întâlni runda viitoare, în deplasare.

O rundă ce se va disputa pe data de 4 aprilie, finalul acestei săptămâni consemnând o pauză în Liga 2, ceea ce va permite celor de la FC Bacău să susțină un joc de pregătire, sâmbătă, 28 martie, de la ora 12.00, la Ruși Ciutea, în compania unei alte echipe de play-out, dar din Seria A, Politehnica Iași. Liga 3, în schimb, nu are timp de pauze oficiale. Și va programa, sâmbătă, 28 martie, de la ora 15.00, ultima etapă a sezonului regular. Această rundă de final include și derby-ul județean dintre Aerostar Bacău și Viitorul Onești. Un derby fără miză majoră pentru „aviatori”, care, învinși runda trecută, cu 4-1 la Gheorgheni, au ieșit din cursa pentru play-off.

Cu totul altfel stau lucrurile pentru oneșteni. Grație gafei celor de la ACS USV Iași, care s-au prezentat sâmbăta trecută, la meciul de la Bogdănești, fără legitimațiile propriilor jucători, Viitorul Onești a câștigat întâlnirea la masa verde, cu 3-0, securizându-și în felul acesta poziția a treia în clasamenul Seriei 1. Învinsă etapa trecută, acasă, cu 3-2 de Știința Miroslava, „lanterna roșie” FC Bacău 2 va încheia sezonul regular pe terenul Bucovinei Rădăuți. În fine, în Liga 4, etapa cu numărul 18 a consemnat o surpriză de proporții. Lidera fără punct pierdut, CS Bârsănești a fost învinsă cu 1-0 de Viitorul Nicolae Bălcescu, diferența făcând-o golul marcat de Răzvan Ion Adăscăliței. E drept că Bârsăneștiul s-a prezentat la Nicolae Blăcescu fără mai mulți titulari, dar asta nu scade cu nimic din meritele Viitorului.

Liga 2/ Play-off promovare

Rezultatele primei etape : Corvinul Hunedoara- Steaua București 1-0, Sepsi Sfântu-Gheorghe- FC Bihor Oradea 3-0, FC Voluntari- Chindia Târgoviște 5-1.

Programul etapei viitoare/ joi, 2 aprilie, ora 20.30 : Steaua- Chindia. Vineri, 3 aprilie, ora 17.30: FC Bihor- FC Voluntari. Sâmbătă, 4 apriulie, ora 12.30: Corvinul – Sepsi.

Clasament: 1) Corvinul 56p., 2) Sepsi Sfântu-Gheorghe 47p., 3) FC Voluntari 42p., 4) Steaua București 39p. (golaveraj 0-1), 5) FC Bihor 39p. (0-3), 6) Chindia 39p. (1-5).

Liga 2/ Play-out, Seria A

Rezultatele primei etape : Gloria Bistrița- CSM Slatina 1-2, , Politehnica Iași- Ceahlăul Piatra Neamț 3-0, Metalul Buzău- CS Dinamo București 4-2, ASA Târgu-Mureș- AFC Câmpulung Muscel 2022: 6-1.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 4 aprilie, ora 11.00 : ASA Târgu-Mureș- Metalul Buzău, CS Dinamo București- Politehnica Iași, Ceahlăul Piatra Neamț- Gloria Bistrița, AFC Câmpulung Muscel 2022- CSM Slatina.

Clasament : 1) ASA Târgu-Mureș 40p., 2) Metalul Buzău 35p., 3) Politehnica Iași 34p., 4) CSM Slatina 29p., 5) Gloria Bistrița 26p., 6) Ceahlăul Piatra Neamț 18p., 7) CS Dinamo București 16p., 8) AFC Câmpulung Muscel 2022 10p.

Liga 2/ Play-out, Seria B

Rezultatele primei etape : CSM Reșița- Olimpia Satu- Mare 2-0., FC Bacău- CS Tunari 1-0, CS Afumați- CSC Șelimbăr 0-1, Concordia Chiajna- CSC Dumbrăvița 1-0.

Programul etapei viitoare: 4 aprilie, ora 11.00 : CSM Reșița- FC Bacău (în direct pe youtube FRF TV, Olimpia Satu-Mare- CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr- Concordia Chiajna, CS Tunari- CS Afumați.

Clasament : 1) CSM Reșița 36p. (golaveraj 2-0), 2) FC Bacău 36 p. (1-0), 3) Concordia Chiajna 27p. (1-0), CS Afumați 27p. (0-1), 5) CSC Dumbrăvița 25p., 6) CSC Șelimbăr 1599 23p., 7) CS Tunari 16p., 8) Olimpia Satu Mare 14p.

Liga 3/ Seria 1

Rezultatele etapei 21 : FC Bacău 2- Știința Miroslava 2-3, AFC Odorheiu Secuiesc- CSM Bucovina Rădăuți 1-1, Viitorul Onești- ACS USV Iași 3-0 (la masa verde), CS Gheorgheni- Aerostar Bacău 4-1, Cetatea 1932 Suceava- CSM Adjud 1946 1-0, CSM Vaslui- Șoimii Gura Humorului 0-0.

Programul etapei 22, ultima din sezonul regular/ sâmbătă, 28 martie, ora 15.00 : ACS USV Iași- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Bucovina Rădăuți- FC Bacău 2, Știința Miroslava- CSM Vaslui, Șoimii Gura Humorului- Cetatea Suceava 1932, CSM Adjud 1946- CS Gheorgheni, Aerostar Bacău- Viitorul Onești.

Clasament : 1) Șoimii Gura Humorului 53p., 2) Cetatea Suceava 44p., 3) Viitorul Onești 33p. (golaveraj 30-22), 4) Știința Miroslava 33p. (29-33), 5) CSM Vaslui 30p., 6) CSM Bucovina Rădăuți 28p. (28-26), 7) Aerostar Bacău 28p. (29-37), 8) ACS USV Iași 28p. (26-42)), 9) AFC Odorheiu Secuiesc 27p., 10) CSM Adjud 1946 21p. (14-23), 11) CS Gheorgheni 21p. (28-43), 12) FC Bacău 2 8p.

Liga 4

Rezultatele etapei 18: CSM Moinești- Gauss Bacău 3-0, AFC Bubu- CS Dofteana 5-1, Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Bârsănești 1-0, Sportul Horgești- Flamura Roșie Sascut 3-1, Recolta Urechești- Măgura Târgu-Ocna 0-3, Voința Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin 2-1, CS Faraoani- UZU Dărmănești 0-1, Gloria Zemeș- Viitorul Dămienești 7-1, AS Măgura Cașin- Unirea Bacău 2-0. AS Negri și Vulturul Măgirești au stat.

Programul etapei viitoare, antepenultima din sezonul regular/ sâmbătă, 28 martie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Viitorul Nicolae Bălcescu. Ora 15.00 : AFC Unirea Bacău- Recolta Urechești (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut- AS Măgura Cașin, ACS Gauss Bacău- AFC Bubu (teren „Siretu”, Săucești), UZU Dărmănești- CSM Moinești, Măgura Târgu-Ocna- Voința Bacău. Duminică, 29 martie, ora 11.00 : CS Bârsănești- Gloria Zemeș, Bradul Mânăstirea Cașin- AS Negri. Ora 12.00 : Viitorul Dămienești- Sportul Horgești. CS Faraoani și CS Dofteana stau.

Clasament : 1) CS Bârsănești 45p., 2) AS Negri 43p., 3) AFC Bubu 41p., 4) Vulturul Măgirești 38p., 5) Gloria Zemeș 36p., 6) Viitorul Nicolae Bălcescu 35p., 7) Voința Bacău 30p., 8) CS Dofteana 29p., 9) CSM Moinești 25p., 10) Măgura Târgu-Ocna 23p., 11) UZU Dărmănești 21p. (golaveraj 29-32), 12) AS Măgura Cașin 21p. (36-41), 13) Sportul Horgești 20p., 14) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-34), 15) Bradul Mânăstirea Cașin 18p. (29-41), 16) CS Faraoani 17p., 17) AFC Unirea Bacău 16p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) ACS Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.

Dan Sion