Fotbal: Valentin Cioancă, aniversare dulce

Cum o fi viața la 72 de ani? Pentru Valentin Cioancă e dulce. La propriu și la figurat. Născut pe 21 februarie 1954 și declarat patru zile mai târziu, pe data de 25, antrenorul Centrului de Copii și Juniori al Aerostarului a avut parte și în acest an de o dublă aniversare. La „locul de muncă”, de la CS Aerostar Bacău și în familie.

„Viața mea este compusă din fotbal și din familie. Fotbalul și familia mi-au dat totul, iar eu le-am dat, la rândul meu, tot ce am putut mai bun. Mă consider un om împlinit la 72 de ani. Împlinit, dar și motivat pentru că îmi doresc să-l depășesc pe Mircea Lucescu, astfel încât, atunci când voi ajunge la 80 de ani, să fiu ca acum: în putere și în activitate. Nimic nu ar fi mai dulce decât realizarea acetui obiectiv”, mărturisește cel prin ale cărui mâini au trecut, rând pe rând, Cristi Ciocoiu și Florin Petcu, Vlăduț Munteanu și Florin Lovin, Costel Pantilimon și Sebastian Ghinga.

„Adevărul e că am avut întotdeauna ochi la fotbaliști. Am moștenit acest har de la primul meu antrenor, Ghica Cristea”, obișnuiește mereu să amintească cel care și-a croit drum în viață, grație fotbalului, pornind dintr-una din mahalele Bacăului, „La Baraca”, din zona actualului Arena Mall.

„De multe ori le povestesc micilor fotbaliști, ca și părinților lor, viața mea. Cât de necăjit am putut fi și câte satisfacții am reușit să am datorită pasiunii pentru fotbal, dar, în special, datorită seriozității”, se destăinuie Vali Cioancă, omul care a intrat în cel de-al 31-lea an de când activează la CS Aerostar:

„Vreau să mulțumesc domnului director al clubului, Doru Damaschin, căruia îi datorez emorm și care a avut mereu încredere în mine, motiv pentru care nu vreau să dezamăgesc sub nicio formă. Am pornit cu Aerostarul, alături de domnul Valerian Voicu, de jos, din liga a cincea, trecând prin toate etapele: antrenor principal, antrenor secund, antrenor la diferitele grupe de juniori. Aerostar este un brand, care are drept cuvinte de ordine disciplină, ordine, imagine și profesionalism, iar eu am încercat să mă conformez acestor directive”. De-a lungul ultimelor trei decenii, Cioancă a primit și oferte din alte părți. Le-a refuzat pe toate:

„Eu rămân aici, la Aerostar, unde mă înțeleg foarte bine cu toată lumea. E a doua mea familie”. Motiv pentru care, atunci când a fost investit în funcția de manager general al clubului, Remus Pozînărea l-a luat în brațe pe Cioancă:

„Nea Vali, dacă nu ai vrut să vii după mine la FC Dinamo Bacău, când ți-am propus, uite că am venit eu după matale”. An de an, la zi aniversară, fie că e pe 21 februarie, fie pe 25, telefonul lui Vali Cioancă se „înroșește”: „Mă bucur că foștii mei elevi sau colaboratori nu mă uită niciodată. Săptămâna trecută, m-am văzut cu Florin Lovin, unul din preferații mei, și, uitându-mă la el, cum este cu un cap și jumătate mai înalt decât mine, îmi aminteam cu emoție de vremurile când era doar de-o șchioapă”.

Așa cum aminteam, tehnicianul „aviatorilor” a ținut să-și aniverseze cei 72 de ani la Aerostar. Alături de colaboratorii săi din staff și de juniorii pe care-i pregătește. Iar momentul în care Giani Florian s-a prezentat cu un tort l-a emoționat pe Valentin Cioancă până la lacrimi: „Când l-am văzut pe Giani Florian, pe care-l respect în mod deosebit, cu acel tort în mâini, efectiv mi-au dat lacrimile, nu mi-e rușine să o recunosc”. Lacrimi sărate pentru o aniversare dulce.