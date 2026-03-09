Fotbal: S-a reluat Liga 4

Runda 16, prima din 2026, a fost dominată de oaspeți, cea mai clară victorie externă fiind a Vulturului Măgirești: 4-1 la Moinești. Lidera CS Bârsănești și-a continuat seria succeselor, impunându-se cu 3-2 la Buhuși, contra celor de la Bubu, în timp ce onoarea echipelor cu statut de gazde în această etapă a fost salvată de reușita categorică, 10-1, a viceliderei AS Negri împotriva penultimei clasate, Gauss Bacău. O singură remiză: Gloria Zemeș- Unirea Bacău 2-2

Weekendul trecut s-a reluat campionatul Ligii 4 la fotbal. Etapa 16, prima programată în 2026, a stat sub semnul oaspeților, care au câștigat cinci din cele opt jocuri disputate. Cel mai clar succes extern a aparținutul Vulturului Măgirești, echipa condusă de Andrei Popa impunându-se cu 4-1 pe terenul Moineștiului și urcând pe treapta a treia a clasamentului. Pentru „vulturi”, care au beneficiat și de un autogol al adversarilor, au marcat R. Istrate, Atodiresei și R. Istrate, în timp ce echipa antrenată de Sorin Trofin a punctat pentru temporarul 1-1 prin George Tănasă, din penalty. De notat că Măgireștiul s-a bucurat la jocul de la Moinești și de susținerea „veteranului” Gabi Darie, venit special din Anglia într-un… city-break atipic. Toate celelate victorii din deplasare au fost obținute la limită, inclusiv în derby-ul de la Buhuși, unde CS Bârsănești (singura formație cu maximum de puncte din întreg campionatul), a învins-o pe AFC Bubu cu 3-2, după ce a condus cu 3-0 prin golurile înscrise de Tudorache, Vl. Miron și R. Boacă. O singură remiză în runda de debut a lui 2026: cea de la Zemeș, între Gloria și Unirea Bacău, scor 2-2. În ceea ce privește gazdele, acestea și-au trecut în cont două succese. Unul cu 1-0, scor înregistrat între Voința Bacău și UZU Dărmănești, iar celălalt cu un categoric 10-1, care a refelectat diferența dintre vicelidera AS Negri și penultima clasată, ACS Gauss. Reamintim că, după retragerea din campionat a Siretului Săucești, consemnată în toamnă, a venit și forfaitul din iarnă al Bamiromului Dumbrăveni.

Rezultatele etapei 16: AS Negri- ACS Gauss Bacău 10-1, CSM Moinești- Vulturul Măgirești 1-4, AFC Bubu- CS Bârsănești 2-3, Sportul Horgești- AS Măgura Cașin 1-2, Recolta Urechești- Bradul Mânăstirea Cașin 2-3, Voința Bacău- UZU Dărmănești 1-0, CS Faraoani- CS Dofteana 3-4, Gloria Zemeș- AFC Unirea Bacău 2-2. Partida ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- Flamura Roșie Sascut nu s-a jucat deoarece oaspeții nu s-au prezentat, iar CS Măgura Târgu-Ocna și Viitorul Dămienești au stat.

Clasament: 1) CS Bărsănești 45 p., 2) AS Negri 40p., 3) Vulturul Măgirești 38p., 4) AFC Bubu 35p., 5) Gloria Zemeș 30p., 6) Viitorul Nicolae Bălcescu 29p., 7) Voința Bacău 27p., 8) CS Dofteana 26p., 9) CSM Moinești 22p., 10) UZU Dărmănești 18p. (golaveraj 28-29), 11) Bamirom Dumbrăveni 18p. (31-34), 12) Bradul Mânăstirea Cașin 18p. (28-37), 13) Măgura Târgu-Ocna 17p., 14) Sportul Horgești 16p., 15) AS Măgura Cașin 15p. (29-41), 16) AFC Unirea Bacău 15p. (26-41), 17) CS Faraoani 14p., 18) Recolta Urechești 9p., 19) Flamura Roșie Sascut 6p., 20) Gauss Bacău 4p., 21) Viitorul Dămienești 1p.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 14 martie, ora 11.00: Vulturul Măgirești- AFC Bubu. Ora 15.00: Unirea Bacău- Sportul Horgești (teren „Lucrețiu Avram”), Flamura Roșie Sascut- Gloria Zemeș, UZU Dărmănești- AS Negri. Duminică, 15 martie, ora 11.00: AS Măgura Cașin- Recolta Urechești, CS Dofteana- CSM Moinești, Bradul Mânăstirea Cașin- CS Măgura Târgu-Ocna. Ora 12.00: Viitorul Dămienești- Viitorul Nicolae Bălcescu. Voința Bacău și CS Bârsănești stau.