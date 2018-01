Prima acțiune din 2018 a liderei Ligii a IV-a, ACS Gauss Bacău a fost un trial. Organizat marți seară, pe terenul sintetic de la baza sportiva „Letea”, trialul a avut drept scop completarea lotului, în special cu jucători U19. „Am văzut vreo trei jucători tineri care ne-ar interesa, dintre care unul singur corespunde categoriei de vârstă Under 19. Urmează să mai analizăm, încă nu suntem deciși în totalitate în privința lor; trebuie să vedem și în ce condiții i-am putea lua. Până săptămâna viitoare, vom ști exact ce facem”, a declarat antrenorul-jucător al Gauss-ului, Andrei Întuneric. Echipa pe care suporterii o văd drept continuatoarea FCM Bacău își va relua antrenamentele marți, 16 ianuarie, la ora 18.30. În plan se află un stagiu de pregătire centralizată la Slănic Moldova și mai multe jocuri de verificare. Deocamdată, au fost antamate amicalele cu LPS Roman (20 ianuarie), CSM Ceahlăul Piatra Neamț (27 ianuarie), Sportul Chișcani (10 februarie) și CSM Moinești (17 februarie). „Avem discuții avansate și cu Academia Rapid, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați și eu spun că sunt șanse foarte mari să disputăm partide-test cu aceste echipe în perioada de iarnă. Ne așteaptă un sezon încărcat, la mijloc fiind și barajul de promovare în Liga a III-a și vrem să ne pregătim cât mai bine pentru toate acestea”, a precizat Întuneric. Campionatul Ligii a IV-a se va relua în martie, Gauss având un avans de șase puncte față de a doua clasată, Viitorul Curița, despre care s-a spus că intenționează să ia câțiva jucători de la lideră în perioada de iarnă. „Momentan, din câte știu eu, nu și-a anunțat nimeni dorința de a părăsi echipa. Oricum, la reunire, voi comunica băieților că, dacă există cineva care ține morțiș să plece, să o facă până cel târziu pe 1 februarie”, a spus Andrei Întuneric. 0 SHARES Share Tweet

