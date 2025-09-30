marți, 30 septembrie 2025
Sport

Fotbal/ Liga a IV-a: Viitorul Nicolae Bălcescu o oprește pe AS Negri

Dan Sion

Etapa a șasea a Ligii a IV-a, derulată în weekend în absența liderei cu maximum de puncte CS Bârsănești (a cărei partidă cu CS Dofteana a fost amânată), a consemnat primul pas greșit făcut de cei de la AS Negri. După patru victorii la rând, AS Negri, care are un joc în minus, a fost oprită acasă de Viitorul Nicolae Bălcescu: 2-2.

Egalul de la Negri nu a fost singura remiză la acest scor înregistrată în această rundă. Cu rezultatul de 2-2 s-a încheiat și întâlnirea dintre ACS Gauss și Viitorul Dămienești, cele două codașe spărgând astfel gheața și obținând primul punct stagional. În ceea ce privește vârful clasamentului, prin victoria cu 4-0 de la Urechești, realizată grație golurilor marcate de Iurchievici, Gîndulescu, Jitaru și Al. Istrate, Vulturul Măgirești a egalat-o la puncte pe CS Bârsănești, depășind-o la golaveraj.

De altfel, „vulturii” lui Andrei Popa se pot lăuda cu cel mai tare atac al campionatului: 31 de goluri în șase meciuri, ceea ce presupune o medie de peste cinci reușite per partidă. În fine, dacă tot aminteam de numărul mare de goluri, să menționăm că scorul etapei a șasea s-a înregistrat la Dărmănești, acolo unde gazdele de la UZU au surclasat-o cu 8-1 pe Flamura Roșie Sascut.

Rezultatele etapei a șasea: CSM Moinești- AFC Bubu 1-3, AS Negri- Viitorul Nicolae Bălcescu 2-2, ACS Gauss Bacău- Viitorul Dămienești 2-2, UZU Dărmănești- Flamura Roșie Sascut 8-1, Bamirom Dumbrăveni- Unirea Bacău 3-1, Măgura Târgu-Ocna- Sportul Horgești 6-2, Voința Bacău- Gloria Zemeș 1-1, Recolta Urechești- Vulturul Măgirești 0-4, Bradul Mânăstirea Cașin- Măgura Cașin 2-1. Partida CS Dofteana- CS Bârsănești a fost amânată pentru o dată ce va fi decisă ulterior, iar CS Faraoani a stat în condițiile în care Siretu Săucești este retrasă din campionat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 4 octombrie, ora 15.00: AFC Bubu- Recolta Urechești (teren Baza Nautică/ Șerbănești), Viitorul Nicolae Bălcescu- CS Faraoani, Sportul Horgești- Voința Bacău, Unirea Bacău- Bradul Mânăstirea Cașin (teren Siretul / Săucești), Flamura Roșie Sascut- Bamirom Dumbrăveni, Vulturul Măgirești- CS Dofteana. Duminică, 5 octombrie, ora 11.00: Gloria Zemeș- AS Negri, AS Măgura Cașin- Măgura Târgu-Ocna, CS Bârsănești- Gauss Bacău (teren Helegiu). Ora 12.00: Viitorul Dămienești- UZU Dărmănești. CSM Moinești stă.

Clasament

1 Vulturul Măgirești                            6              5              0              1              31-7              15p.

2 CS Bârsănești                            5              5              0              0              25-4              15p.

3 Gloria Zemeș                            6              4              2              0              23-9              14p.

4 AFC Bubu                                          6              4              1              1              26-4              13p.

5 AS Negri                                          5              4              1              0              21-6              13p.

6 CSM Moinești                            6              4              0              2              18-9              12p.

7 Sportul Horgești                            6              3              2              1              20-10              11p.

8 Viitorul N. Bălcescu              6              3              2              1              14-10              11p.

9 Unirea Bacău                            6              3              0              3              15-14              9p.

10 CS Dofteana                            5              3              0              2              14-13              9p.

11 Bamirom Dumbrăveni              6              2              2              2              18-13              8p.

12 Voința Bacău                            5              2              2              1              7-5              8p.

13 AS Măgura Cașin                            6              2              1              3              12-12              7p.

14 Fl. Roșie Sascut                            6              2              0              4              8-33              6p.

15 UZU Dărmănești                            6              1              1              4              15-15              4p.

16 Măgura Târgu- Ocna              5              1              1              3              12-19              4p.

17 Bradul M. Cașin                            5              1              1              3              7-15              4p.

18 CS Faraoani                            5              1              0              4              8-19              3p.

19 Recolta Urechești              6              1              0              5              4-29              3p.

20 Viitorul Dămienești              6              0              1              5              6-25              1p.

21 ACS Gauss Bacău              6              0              1              5              6-29              1p.

22 Siretu Săucești                            1              0              0              1              0-10              0p.          

