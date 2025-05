Fotbal/ Liga a IV-a:  În linie dreaptă către play-off

Săptămâna aceasta, campionatul județean își va consuma epilogul la nivelul sezonului regular. AS Negri și AS Bârsănești au acontat locul 1 în seriile lor, în timp ce pentru poziția secundă lupta e departe de a fi încheiată

Liga a IV-a băcăuană intră pe ultima sută de metri dinaintea play-off-ului. Săptămâna aceasta, campionatul județean își va consuma epilogul: miercuri, 7 mai este programată penultima etapă din Seria 1, pentru ca în weekend să aibă loc etapa de final a sezonului regular în ambele serii.

Odată cu încheierea acestei faze a campionatului se vor cunoaște și echipele care vor continua în play-off pentru cucerirea titlului județean. În Seria de Bacău, AS Negri, care a surclasat-o sâmbătă cu 7-1 pe Flamura Roșie Sascut nu mai poate pierde practic primul loc. Pentru poziția secundă, în schimb, e o luptă strânsă, trei echipe, CS Faraoani, CSM Moinești și AFC Bubu aflându-se la o distanță de numai două puncte între ele.

Principala favorită e Faraoaniul, care, pe lângă faptul că are un meci în minus, este avantajată și de programare în ultimele două etape. În runda 20, „galben-negrii” s-au impus cu 2-1 contra Bamiromului prin „dubla” lui Marius Farcaș, menținând astfel un punct avans față de Moineștiul antrenat de Sorin Trofin și Lucian Toma, care a avut câștig de cauză cu 3-0 („dublă” Mădălin Șoșa și penalty transformat de George Tănasă) pe terenul Unirii Bacău. Surclasată cu 4-0 la Nicolae Bălcescu, AFC Bubu continuă să fie, la rândul său, în cărți, chiar dacă șansele sale sunt mai degrabă teoretice.

În Seria 2, AS Bârsănești, unica formație cu maximum de puncte din întreg campionatul și cea mai autorizată pretendentă la titlu, este demult calificată matematic în play-off. La fel însă ca în Seria de Bacău, și Seria de Valea Trotușului mai are de lămurit ocupanta locului doi. CS Dofteana are un punct în plus față de Vulturul Măgirești, însă în ultima etapă va avea o misiune prohibitivă, înfruntând „el lider maximo”, AS Bârsănești. Asta în timp ce Vulturul Măgirești, care are și un meci în minus, va juca în runda de final cu Măgura Târgu-Ocna.

Seria 1

Rezultatele etapei a 20-a : AS Negri- Flamura Roșie Sascut 7-1, CS Faraoani- Bamirom Dumbrăveni 2-1, Voința Bacău- Siretu Săucești 1-7, Viitorul Nicolae Bălcescu- AFC Bubu 4-0, Unirea Bacău- CSM Moinești 0-3. Partida Viitorul Dămienești- ACS Gauss a fost amânată.

Clasament :1) AS Negri 47p., 2) CS Faraoani 43p., 3) CSM Moineși 42p., 4) AFC Bubu 41p., 5) Siretu Săucești 37p., 6-7) Viitorul Nicolae Bălcescu și Bamirom Dumbrăveni- câte 27p., 8) Gauss Bacîu 22p., 9) Voința Bacău 20p., 10-11) Flamura roșie Sascut și Unirea Bacău- câte 14p., 12) Viitorul Dămienești 3p.

Programul etapei viitoare/ miercuri, 7 mai, ora 18.00 : Viitorul Dămienești- Voința Bacău, ACS Gauss- AS Negri, Flamura Roșie Sascut- CS Faraoani, Bamirom Dumbrăveni- CSM Moinești (teren Răcăciuni), AFC Unirea Bacău- Viitorul Nicolae Bălcescu (teren „Lucrețiu Avram”), AFC Bubu- Siretu Săucești (teren Baza Nautică, Șerbănești).

Programul ultimei etape/ sâmbătă, 10 mai, ora 11.00: CSM Moinești- Flamura Roșie Sascut, AS Negri- Viitorul Dămienești . Ora 18.00 : Voința Bacău- AFC Bubu (teren Baza Nautică, Șerbănești), Siretu Săucești- AFC Unirea Bacău, Viitorul Nicolae Bălcescu- Bamirom Dumbrăveni. Duminică, 11 mai, ora 11.00 : CS Faraoani- ACS Gauss.

Seria 2

Rezultatele etapei a 17-a : Măgura Târgu-Ocna- CS Dofteana 3-5, Gloria Zemeș- AS Măgura Cașin 2-4, Bradul Mânăstirea Cașin – Vulturul Măgirești 3-6. Partida UZU Dărmănești- Voința Oituz nu s-a disputat, oaspeții neprezentându-se la joc, iar AS Bârsănești a stat.

Clasament : 1) AS Bârsănești 45p., 2) CS Dofteana 31p., 3) Vulturul Măgirești 30p., 4) AS Măgura Cașin 22p., 5) Gloria Zemeș 14p., 6) Bradul Mânăstirea Cașin 13p., 7-8) Voința Oituz și Măgura Târgu-Ocna – câte 12p., 9) UZU Dărmănești 9p.

Programul ultimei etape/ sâmbătă, 10 mai, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Măgura Târgu-Ocna. Duminică, 11 mai, ora 11.00: AS Măgura Cașin- Bradul Mânăstirea Cașin, CS Dofteana- AS Bârsănești. Meciul Voința Oituz- Gloria Zemeș s-a disputat în devans, pe 27 aprilie, încheiindu-se la egalitate, 2-2, iar UZU Dărmănești va sta în runda de final.