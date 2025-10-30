Fotbal/ Liga a IV-a: Echipele din județ s-au întrecut în goluri!

Etapa a zecea a înregistrat o eficacitate deosebită, cu 52 de reușite în nouă partide. Cea mai prolifică echipă s-a dovedit Măgura Târgu-Ocna, 13-2 contra Viitorului Dămienești, însă nici AS Negri (7-2 cu Unirea) și Vulturul Măgirești (6-2 la Răcăciuni, cu Bamirom Dumbrăveni) nu s-au ținut deoparte. Singura formație cu maximum de puncte, lidera CS Bârsănești, a punctat, la rândul său: 4-0 la Mânăstirea Cașin

E adevărat că nu prea a fost vreme de umbrelă în ultimul timp prin județ. Buletinul meteorologic se poate considera însă răzbunat de campionatul Ligii a IV-a la fotbal. Asta pentru că în etapa a zecea, derulată weekendul trecut, a plouat, și încă bine, cu goluri.

În unele cazuri, chiar torențial. „Debitul” maxim a fost atins de Măgura Târgu-Ocna, învingătoare cu 13-2 în fața ultimei clasate, Viitorul Dămienești. Grație reușitelor lui Emanuel Martin (3), Alin Calapod (2), Claudiu Butucaru (2), Bogdan Păvălache, Vlăduț Pricopi, Dragoș Bucioacă, Radu Enache, Serafim Imbrea și Laurențiu Crețu, Măgura a ajuns la al cincilea rezultat util consecutiv, ultimele patru jocuri consemnând numai victorii.

Și asta în condițiile în care, în primele patru runde ale campionatului județean, gruparea din Târgu-Ocna înregistrase eșecuri pe linie! Goluri multe și la vârful clasamentului. Vice-lidera, AS Negri s-a impus categoric, cu scorul de 7-2, în fața Unirii Bacău.

Marius Doboș a reușit un hat-trick, iar Bogdan Lupu o „dublă”, restul golurilor fiind semnate de Răzvan Balint și Andrei Năstase, respectiv Vasile Dabija și Ionuț Ilisei pentru „uniriști”. După ce a fost pe sec în urmă cu o săptămână (0-0 acasă cu UZU Dărmănești), Vulturul Măgirești s-a înălțat din nou, câștigând cu 6-2 la Răcăciuni, contra Bamiromului Dumbrăveni, într-un meci în care Benito Jitaru a punctat de patru ori, iar Gîndulescu de două. În fine, prima clasată CS Bârsănești își continuă marșul triumfal: nouă partide disputate, tot atâtea victorii.

Ultimul succes a fost unul rotund: 4-0 la Mânăstirea Cașin, unde, după un autogol al adversarei în prima repriză, lidera a securizat rezultatul prin golurile înscrise de Radu Boacă, Tudor Tudurache și Alin Gîrniață. La polul opus, cote slabe la Urechești, acolo unde, în derby-ul grupărilor cu cel mai slab atac al competiției, formația locală, Recolta a… recoltat o victorie cu 1-0 în fața Gauss-ului și la Dărmănești, într-un alt succes „zgârcit” cu scorul de 1-0, cel al gazdelor de la UZU împotriva Dofteanei.

Făcând bilanțul, un total de 52 de goluri în nouă partide. Iar media ar putea fi îmbunătățită de ultimul meci al acestei runde, restanța dintre AFC Bubu și Gloria Zemeș. Timp de umbrelă sau nu?

Rezultatele etapei a zecea : AS Negri- Unirea Bacău 7-2, CSM Moinești- Sportul Horgești 3-3, UZU Dărmănești- CS Dofteana 1-0, Bamirom Dumbrăveni- Vulturul Măgirești 2-6, Recolta Urechești- ACS Gauss Bacău 1-0, Bradul Mânăstirea Cașin- CS Bârsănești 0-4, Voința bacău- Flamura Roșie Sascut 5-1, CS Faraoani- AS Măgura Cașin 1-1, Măgura Târgu-Ocna- Viitorul Dămienești 13-2. Partida AFC Bubu- Gloria Zemeș a fost amânată, iar Viitorul Nicolae Bălcescu a stat.

Programul etapei viitoare/ sâmbătă, 1 noiembrie, ora 11.00 : Vulturul Măgirești- Bradul Mânăstirea Cașin. Ora 14.00 : Viitorul Nicolae Bălcescu- Recolta Urechești, Sportul Horgești- AFC Bubu, Flamura Roșie Sascut- AS Negri, ACS Gauss Bacău- UZU Dărmănești (teren Siretul/ Săucești). Duminică, 2 noiembrie, ora 11.00 : AS Măgura Cașin- CSM Moinești, Unirea Bacău- CS Faraoani (teren „Lucrețiu Avram”), CS Bârsănești- Măgura Târgu-Ocna (teren Helegiu), CS Dofteana- Baimrom Dumbrăveni. Ora 14.00 : Viitorul Dămienești- Voința Bacău. Gloria Zemeș stă.

Clasament : 1) CS Bârsănești 27p., 2) AS Negri 23p., 3) Vulturul Măgirești 23p., 4) Gloria Zemeș 20p., 5) Viitorul Nicolae Bălcescu 18p., 6) AFC Bubu 17p., 7) CS Dofteana 16p., 8) Voința Bacău 15p., 9) Măgura Târgu-Ocna 13p. (golaveraj 31-22), 10) CSM Moinești 13p. (23-17), 11) Unirea Bacău 12p. (19-23), 12) Sportul Horgești 12p. (24-32), 13) UZU Dărmănești 11p. (20-20), 14) Bamirom Dumbrăveni 11p. (22-24)., 15) Bradul Mânăstirea Cașin 10p., 16) AS Măgura Cașin 9p., 17) CS Faraoani 7p., 18) Flamura Roșie Sascut 6p. (12-50), 19) Recolta Urechești 6p. (6-48), 20) ACS Gauss Bacău 1p. (6-41), 21) Viitorul Dămienești 1p. (11-52).